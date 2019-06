You’ll never walk alone: Η ιστορία του ύμνου της Λίβερπουλ

Ένα κομμάτι από ένα μιούζικαλ, έγινε ο άτυπος ύμνος αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων.



Για τους περισσότερους, το You‘ll never walk alone είναι ο ύμνος της Λίβερπουλ. Δεν είναι όμως. Είναι ένας άτυπος ύμνος που έχει γίνει το σήμα κατατεθέν του Άνφιλντ και της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.



Δεν είναι όμως μόνο της Λίβερπουλ ο άτυπος ύμνος. Είναι και για την Ντόρτμουντ, για τη Φέγενορντ, τη Μπριζ και τη Σέλτικ. Ίσως και άλλων ομάδων!



Η ιστορία του τραγουδιού ξεκινά από το 1945. Στο μιούζικαλ «Καρουσέλ» των Ρίτσαρντ Ρότζερς και Όσκαρ Χάμερσταϊν, η πρωταγωνίστρια Τζούλι Τζόρνταν μόλις έχει χάσει τον άνδρα της. Ο Μπίλι Μπίγκελοου σκοτώνεται κατά τη διάρκεια μίας ληστείας. Στην ιστορία μπαίνει και η Νέτι Φάουλερ, η ξαδέρφη της Τζούλι που προσπαθεί μ’ ένα εξαιρετικά συγκινητικό τραγούδι να την παρηγορήσει. Το τραγούδι αυτό είναι το «You’ll never walk alone».



Πώς όμως το κομμάτι αυτό έγινε ύμνος ομάδων;



Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, το ροκ εν ρολ συγκρότημα «Gerry and the Pacemakers» διασκεύσανα το κομμάτι. Το 1963 κυκλοφόρησε η διασκευή, έγινε μεγάλη επιτυχία και σύντομα υιοθετήθηκε ως ο ύμνος των οπαδών της Λίβερπουλ. Ακολούθησαν οι υπόλοιπες ομάδες.

