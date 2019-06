Champions League: Το κορυφαίο τρόπαιο στην Λίβερπουλ για έκτη φορά στην ιστορία της

Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια στον αγγλικό «εμφύλιο» με αντίπαλο την Τότεναμ στη Μαδρίτη, καθώς επικράτησε 2-0 και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης για έκτη φορά στην ιστορία της. Αντίθετα, η ομάδα του Λονδίνου, στην πρώτη της παρουσία σε τελικό Champions League δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο, καθώς αυτήν τη φορά δεν μπόρεσε να ανατρέψει την εναντίον της κατάσταση, που διαμορφώθηκε από νωρίς στο παιχνίδι.



Μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Σαλάχ βρήκε δίχτυα από την άσπρη βούλα, για να κάνει το 1-0, εκμεταλλευόμενος το χέρι-πέναλτι του Σισοκό, ενώ στο 87' ο Οριγκί παραβίασε για δεύτερη φορά την εστία του Γιορίς, για να «κλειδώσει» την κούπα. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά ο Άλισον έδειχνε ανίκητος, δείχνοντας το πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του τερματοφύλακα σε τέτοια σπουδαία ραντεβού.

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες



Οι δύο προπονητές, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Γιούργκεν Κλοπ συμπεριέλαβαν στις ενδεκάδες τους δύο παίκτες -ένας για κάθε ομάδα- που ήταν αμφίβολοι για την κορυφή της επίθεσης, αλλά είναι πολύ χρήσιμοι για τα πλάνα τους, δηλαδή τους Χάρι Κέιν και Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Η Τότεναμ ξεκίνησε με τους Γιορίς, Τρίπιερ, Αλντερβάιρελντ, Φερτόνχεν, Ρόουζ, Σισοκό, Γουίνκς, Άλι, Έρικσεν, Σον και Κέιν, ενώ αναπληρωματικοί ήταν οι Γκατσανίγκα, Φορμ, Σάντσες, Φόιτ, Ντέιβις, Οριέ, Ντάιερ, Γουόκερ-Πίτερς, Γουανιάμα, Μόουρα, Λαμέλα και Γιορέντε.



Από την άλλη μεριά, η Λίβερπουλ είχε στην ενδεκάδα της τους εξής έντεκα: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Βαϊνάλντουμ, Φαμπίνιο, Σαλάχ, Φιρμίνο και Μανέ, με τους Μινιολέ, Λόβρεν, Μίλνερ, Γκόμες, Στάριτζ, Μορένο, Λαλάνα, Τσάμπερλεϊν, Σακίρι, Μπρούστερ, Οριγκί και Κέλεχερ να βρίσκονται στον πάγκο.

Το ματς άρχισε με γκολ



Ο τελικός ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη Λίβερπουλ, καθώς μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα από τη σέντρα, ο Σισοκό έκανε χέρι εντός περιοχής της Τότεναμ σε προσπάθεια του Μανέ και ο Σαλάχ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε και δεν λάθεψε. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, λοιπόν, έγινε το 0-1 για τους τυπικά φιλοξενούμενους «κόκκινους», δίνοντας από πολύ νωρίς μια άλλη τροπή στο ματς.

