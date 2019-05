Super league: Ιστορική απόφαση τα πλέι οφ και πλέι άουτ

Την ικανοποίησή τους για την απόφαση για πλέι οφ και πλέι αουτ, την οποία χαρακτηρίζουν «ιστορική», αλλά και για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που θα είναι μονός σε ουδέτερο γήπεδο τη νέα χρονιά, εκφράζουν στη Σούπερ Λίγκα.

Για τους αγώνες κατάταξης τόνιζαν χαρακτηριστικά πως θα γίνουν: «Με στόχο την αναβάθμιση του πρωταθλήματος και την ανάδειξη ενός πιο ελκυστικού μοντέλου διεξαγωγής των αγώνων».

Στον συνεταιρισμό ανέφεραν ότι: «Το πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου, στο οποίο θα συμμετέχουν 14 ομάδες, θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή play off και play out, τα οποία θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των 26 αγωνιστικών των δύο γύρων της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Από τη διαδικασία των play off, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως 6, θα προκύψει, αφενός ο πρωταθλητής, αφετέρου οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η ιστορική απόφαση για την υιοθέτηση του νέου πιο ανταγωνιστικού και πιο εμπορικού συστήματος, ελήφθη ομόφωνα από τις ομάδες - μέλη της Super League, με στόχο την αναβάθμιση του πρωταθλήματος και την ανάδειξη ενός πιο ελκυστικού μοντέλου διεξαγωγής των αγώνων».

Όσο για το Κύπελλο Ελλάδας από τη λίγκα τονίζουν ότι: «Οι ομάδες της Super League κατέληξαν επίσης ομόφωνα σε εισήγηση προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδος.

Με γνώμονα πρωτίστως την ομοιόμορφη κατανομή των αγώνων των ομάδων σε σχέση με τις παράλληλες υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League και στις διοργανώσεις της UEFA, αλλά και με σεβασμό στις ημερομηνίες των αγώνων των Εθνικών ομάδων για την επόμενη περίοδο, τα μέλη του Συνεταιρισμού πρότειναν στην ΕΠΟ συγκεκριμένο σχέδιο κατά το μέρος που σχετίζεται με τη δική τους συμμετοχή μετά την Ε' Φάση της διοργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Super League πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, στην οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι της Super League και στην οποία συζητήθηκε ο τρόπος διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδος, σε σχέση και με την εισήγηση των μελών της Super League.

H EEΠ υιοθέτησε την εισήγηση της Super League κατά το μέρος που την αφορά και ως εκ τούτου το αναβαθμισμένο Κύπελλο της νέας περιόδου -το οποίο θα διεξαχθεί χωρίς φάση ομίλων όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια- αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αφού θα προσφέρει αγωνιστική δράση καθόλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου».

Πηγή: filathlos.gr