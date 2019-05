Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Βαλμπουενά

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι από σήμερα (27/05) ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος επιθετικός μέσος, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας κι αφού πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το απόγευμα το νέο του συμβόλαιο στους «ερυθρόλευκους».

Μετά από δύο χρόνια στην Τουρκία και την Φενερμπαχτσέ, ο 34χρονος άσος θα ανήκει στο εξής στο δυναμικό του Ολυμπιακού, με την ΠΑΕ να τον καλωσορίζει μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

Μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ματιέ Βαλμπουενά! / @MathieuVal8 is now a member of the Olympiacos family! #olympiacos #welcome #family #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/uhpGNcRqZz