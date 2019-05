Ο Αντετοκούνμπο παίρνει το μεγαλύτερο συμβόλαιο όλων των εποχών



Το δικαίωμα να υπογράψει τη μεγαλύτερη επέκταση όλων των εποχών κέρδισε το βράδυ της Πέμπτης (23/5) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Διαβάστε το ποσό του supermax συμβολαίου που θα υπογράψει το καλοκαίρι του 2020. Η πενταετής επέκταση θα ξεπεράσει τα 247 εκατομμύρια δολάρια.



Ήταν αναμενόμενο, το βράδυ της Πέμπτης (23/5) έγινε και επίσημο: ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε -παμψηφεί- στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν 2018/19 και με αυτό το "παράσημο" κέρδισε το δικαίωμα να υπογράψει το καλοκαίρι του 2020 πρόωρη supermax επέκταση με τους Μπακς που θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ!



Στις 5 Φεβρουαρίου του 2019, ο Greek Freak θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους παράγοντες της ομάδας του Μιλγουόκι σε έναν χρόνο από τώρα, ώστε να δώσει τα χέρια για νέο συμβόλαιο που θα ξεκινά τη σεζόν 2021/22 και θα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026. Σε αυτή την εξαετία, από το φθινόπωρο του 2020 που θα ξεκινά η τελευταία σεζόν του τρέχοντος συμβολαίου του, μέχρι το τέλος της περιόδου 2025/26, ο Αντετοκούνμπο θα εισπράξει ένα ποσό που θα αγγίζει τα 275 εκατομμύρια δολάρια!



Σύμφωνα με τον αναλυτή (και πρώην παράγοντα των Νετς) Μπόμπι Μαρκς, η πενταετής επέκταση θα ξεπεράσει τα 247 εκατομμύρια δολάρια (42.6 την πρώτη, 46 τη δεύτερη, 49.5 την τρίτη, 52.9 την τέταρτη και 56.3 εκατομμύρια την πέμπτη χρονιά), με τον Γιάννη να έχει την ευκαιρία στα 31 του χρόνια να υπογράψει ακόμη ένα καλό πολυετές συμβόλαιο είτε με τους Μπακς, είτε με οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Λίγκας τον πείσει να φορέσει τη φανέλα της.

