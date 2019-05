Έκανε βουτιά στον τερματισμό και "έκλεψε" το χρυσό μετάλλιο

Viral έχει γίνει βίντεο με τη «βουτιά» δρομέα στις ΗΠΑ!

Ο Infinite Tucker αποφάσισε πως ο μόνος τρόπος για να τερματίσει πρώτος θα ήταν με μία θαρραλέα… βουτιά.

Έτσι, πήδηξε στη γραμμή τερματισμού, κερδίζοντας την πρώτη θέση.

Πιο συγκεκριμένα, με μία εκρηκτική εκκίνηση ο Tucker βρισκόταν οριακά πίσω από τον προπορευόμενο Robert Grant.

Πλησιάζοντας προς τη γραμμή τερματισμού όμως κατάλαβε πως δεν θα τον ξεπερνούσε. Τότε, «βούτηξε» με τα χέρια στη γραμμή, ξεπερνώντας τον Grant για μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου, διαφορά αρκετή για να του χαρίσει το χρυσό μετάλλιο.

«Έκλεισα τα μάτια μου όταν πήδηξα το 10ο εμπόδιο. Τα άνοιξα και είδα τη μητέρα μου στη γραμμή. Έτσι, πήδ ξα και της έδωσα μια αγκαλιά» δήλωσε ο… Σούπερμαν στο ESPN

Infinite Tucker would not be denied his gold medal pic.twitter.com/a7LttDxMrd