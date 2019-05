Champions League: Η Μπαρτσελόνα του Μέσι πάει για τελικό, 3-0 την Λίβερπουλ

Η Μπαρτσελόνα έκανε το πολύ μεγάλο βήμα πρόκρισης στον τελικό της Μαδρίτης την 1η Ιουνίου, κερδίζοντας με 3-0 την Λίβερπουλ στον πρώτο ημιτελικό του Champions League.



Κορυφαίος για την Μπαρτσελόνα ήταν πάντως ο Τερ Στέγκεν που με τις σωτήριες αποκρούσεις του κράτησε στα δύσκολα «όρθια» την ομάδα του, ενώ σκόραραν στο 26' ο Λουίς Σουάρες με όμορφη προβολή και ο Λιονέλ Μέσι στο 75' με κοντινό πλασέ σε άδεια εστία και στο 82' με απίστευτη εκτέλεση φάουλ στο γάμα της εστίας της Λίβερπουλ.



Με τα δύο αποψινά γκολ του ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 26 γκολ σε 33 ματς απέναντι σε αγγλικές ομάδες, στο Champions League και τα 12 φέτος στη διοργάνωση. Η ρεβάνς της Λίβερπουλ με τη Μπαρτσελόνα είναι προγραμματισμένη για τις 7 Μαΐου, στο «Ανφιλντ».

Τα γκολ στο Μπαρτσελόνα-Λίβερπουλ

