Τσιτσιπάς: Μου αρέσω περισσότερο γυμνός

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε το θερμόμετρο στις θαυμαστριές του με μια φωτό που ανέβασε στο διαδίκτυο στον προσωπικό του λογαριασμό. Η φωτογραφία του γυμνός με το σχόλιο" Μου αρέσω περισσότερο γυμνός»

Και στην ανάρτηση του συνεχίζει και εξηγεί τι εννοεί: «Μου αρέσω περισσότερο γυμνός. Δεν το εννοώ αυτό με ξιπασμένο τρόπο... Όταν βάζεις ρούχα, βάζεις αμέσως έναν χαρακτήρα πάνω σου. Τα ρούχα είναι αντικείμενα. Όταν δεν έχεις ρούχα, είσαι μόνο εσύ, ακατέργαστος, και δεν μπορείς να κρυφτείς»

I like me better naked. I don't mean that in a vain way... When you put clothes on, you immediately put a character on. Clothes are adjectives, they are indicators. When you don't have any clothes on, it's just you, raw, and you can't hide. pic.twitter.com/LxkSaHBEBM