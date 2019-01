Κράξιμο σε Τσιτσιπά στο twitter: Νομίζεις ότι είσαι Έλληνας θεός τώρα;

Ένα σχόλιο του Στέφανου Τσιτσιπά στο twitter οδήγησε σε μία ξαφνική "επίθεση" εναντίον του, με πλήθος χρηστών να τον κατηγορούν για... βεντετισμό, μετά τις επιτυχίες του στο Australian Open.





Melbourne I love you but please leave me alone, just for a day.