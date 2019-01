Οι Μπακς στο πλευρό του Τσιτσιπά! Το απίστευτο μήνυμα τους

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπα με μήνυνα τους στα social media, γραμμένο ξανά στα ελληνικά.

Να θυμίσουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του επί του Μπαουτίστα Αγκούτ είχε αναφερθεί στον «Greek Freak».

H… ΚΑΕ Ελαφιακός, λοιπόν, έγραψε χαρακτηριστικά «Συγγνώμη Στέφανε, αλλά ο Γιάννης τώρα είναι απασχολημένος. Αλλά ευχόμαστε καλή επιτυχία στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν. Στέφανε Τσιτσιπά, η ΚΑΕ Ελαφιακός σου εύχεται καλή τύχη».

Δείτε το μήνυμα:



Sorry @StefTsitsipas, @Giannis_an34 is busy right now!! But good luck in the @AustralianOpen Semi Finals!!



Στέφανε Τσιτσιπά, η ΚΑΕ Ελαφιακός σου εύχεται καλή τύχη στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν! #StayFreaky



( ESPN/Tennis Channel) pic.twitter.com/GymVSbjLgu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 23 Ιανουαρίου 2019