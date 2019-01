Θρίαμβος Στέφανου Τσιτσιπά στο Αυστραλιανό Open. Απέκλεισε τον Φέντερερ!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικράτησε του Ρότζερ Φέντερερ με 3-1 σετ στο Αυστραλιανό Open και περνά στη φάση των «8» της διοργάνωσης.



Ο Έλληνας άσος, «κοίταξε στα μάτια» τον Ελβετό «βασιλιά», ο οποίος χρησιμοποίησε -εκτός από τις αδιαμφισβήτητες ικανότητες του- στην εμπειρία και την ψυχραιμία που επέδειξε όταν «έκαιγε» το κίτρινο μπαλάκι. Ο ενθουσιασμός, η στοχοπροσήλωση και οι εντυπωσιακές δυνατότητες του 20χρονου Στέφανου, όμως, τον οδήγησαν στην ιστορική νίκη!



Η αναμέτρηση ήταν για «γερά νεύρα», καθώς ο Τσιτσιπάς δεν άφησε σε καμία στιγμή τον Φέντερερ να ξεφύγει. Και «κτύπησε» όταν η κόπωση, άρχισε να γίνεται ...αβάσταχτη για τον Ελβετό.



Κι επειδή ...«η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται», οι δύο τενίστες έδωσαν από το πρώτο σετ την ...γεύση που θα ακολουθούσε στο ματς. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 2-1, 4-3 και 5-4 και 6-5, όμως ο Ελβετός ισοφάρισε για ακόμη μία φορά (6-6), οδηγώντας το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί, το ...έργο συνεχίσθηκε σε ανάλογο ρυθμό και το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες, όπου ο Φέντερερ αποδείχθηκε ψυχραιμότερος και επικράτησε με 13-11!

After two hours and 54 minutes, @StefTsitsipas breaks first to secure a two sets to one lead. He takes the third 7-5 against Roger Federer.#AusOpen pic.twitter.com/oziT7BYgyH — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 Ιανουαρίου 2019





Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο σετ με τον Στέφανο να «κοιτά στα μάτια» τον Φέντερερ. Τα γκέιμ 1-1, 2-2 και 3-3, αφού ο Τσιτσιπάς «έσβησε» τρία μπρέικ πόιντ του Ελβετού! Ο «βασιλιάς» προηγήθηκε με 4-3 κι ενώ φαινόταν πως θα ξεφύγει με δύο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς αντέδρασε και ισοφάρισε ξανά (4-4). Ακολούθησε ένα «λαβ σέρβις γκέιμ» από τον Φέντερερ, αλλά ο Στέφανος δεν άφησε τον αντίπαλο του να πάρει το σετ, ισοφαρίζοντας εκ νέου (5-5). Συνεχίζοντας την «ρωσική ρουλέτα», ο Ελβετός προηγήθηκε 6-5, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 6-6 και κατάφερε να πάρει το σετ στο τάι μπρέικ με 7-3!



Ο Έλληνας πρωταθλητής, διατήρησε την ψυχραιμία και την συγκέντρωση του και στο τρίτο σετ. Και μάλιστα δεν έχασε σε κανένα σημείο το προβάδισμα! Προηγήθηκε 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 και 6-5 για να πάρει το σετ με 7-5 «σπάζοντας» το σερβίς του Φέντερερ στο τελευταίο γκέιμ! Ήταν η ώρα, που ο διάσημος «αστέρας» του παγκοσμίου τένις, έχει αρχίσει και κουράζεται...



Με «φτερά» στα χέρια και στα πόδια, ο Τσιτσιπάς μπήκε στο τέταρτο σετ, με σκοπό να «τελειώσει» τον Ελβετό. Ο Στέφανος είναι γεννημένος και όχι «εκκολαπτόμενος» πρωταθλητής. Γνωρίζει άριστα την ψυχολογία του αθλητή και η βελτίωση του στους εξωαγωνιστικούς τομείς, είναι εκπληκτική. Αντιλαμβανόμενος λοιπόν, ότι ο Φέντερερ κουράζεται, εκμεταλλεύθηκε στο μέγιστο, την ...πτώση της ψυχολογίας του Ελβετού που συνοδεύθηκε από την κόπωση. Έτσι, ο νεαρός άσος, προηγήθηκε 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 και 6-5, για να φθάσει στον ιστορικό θρίαμβο (7-5), μέσω ακόμη ενός τάι μπρέϊκ!

And still... just the one break of serve.@rogerfederer holds for 4-4 in the fourth set against Stefanos Tsitsipas.#AusOpen pic.twitter.com/tM7q10FizV — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 Ιανουαρίου 2019



Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εξαιρετική η εμφάνιση του Έλληνα άσου, που δεν άφησε τον Φέντερερ ούτε μία στιγμή να θεωρήσει ότι θα ήταν εύκολος αντίπαλος. Άλλωστε, τα λόγια θαυμασμού και σεβασμού του «βασιλιά» για τον «πιτσιρικά», αποδεικνύουν ότι το μέλλον του Τσιτσιπά διαγράφεται λαμπρό. Και ακόμη μία απόδειξη, το γεγονός ότι όταν σε ηλικία 20 ετών, κρατάς μέσα στο κορτ τον κορυφαίο όλων των εποχών για σχεδόν τέσσερις ώρες κι επικρατείς με τρία τάϊ μπρέϊκ, τότε η κορυφή δεν είναι μακρυά...



Αντίπαλος του Τσιτσιπά στους «8» θα είναι ο Ισπανός, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ, που επικράτησε με 3-2 του Κροάτη, Μαρίν Τσίλιτς.

He's done it!@StefTsitsipas knocks out defending champion Roger Federer 6-7(11) 7-6(3) 7-5 7-6(5) to reach his first quarterfinal at a Grand Slam.#AusOpen #AOFiredUp pic.twitter.com/Vz8sQa0AT1 — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 Ιανουαρίου 2019







