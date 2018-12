Ρικ Πιτίνο: Είπε δεν έχει μαγικό ραβδί! Ή μήπως έχει;

Ο Ρικ Πιτίνο την Τετάρτη πάτησε Ελευθέριος Βενιζέλος και την Παρασκευή "σκότωσε" την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο "καυτό" ΟΑΚΑ. Το newsit.gr παρουσιάζει τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και εστιάζει στις μικρές αλλαγές που έκανε για να έρθει η μεγάλη νίκη και οι ελπίδες για το μέλλον. Το τάιμ άουτ που... άλλαξε το ματς και τα "επικά" παρατσούκλια που έδωσε στους παίκτες του ακόμη και στην διάρκεια του αγώνα. Η λαμπρή πορεία, τα σκάνδαλα και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον "μύθο" του κολλεγιακού μπάσκετ στις ΗΠΑ.

Άπαντες στον Παναθηναϊκό κινούνται εδώ και λίγες μέρες σε ρυθμούς Ρικ Πιτίνο. Οι φίλαθλοι της ομάδας πίνουν με το “καλημέρα” νερό στο όνομα του πολύπειρου τεχνικού, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του “τριφυλλιού” κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τη νίκη επί της ρωσικής αρκούδας, για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο 66χρονος προπονητής ήρθε στην Ελλάδα για να αντικαταστήσει τον Τσάβι Πασκουάλ και να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στο δρόμο των επιτυχιών και σίγουρα η πρώτη του γνωριμία με το ευρωπαϊκό μπάσκετ σκόρπισε χαμόγελα στην “πράσινη” οικογένεια.

Ήρθε την Τετάρτη, πανηγύρισε την Παρασκευή!

Ο Ρικ Πιτίνο έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Τετάρτης, έτοιμος να πιάσει αμέσως δουλειά. “Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Είναι η πρώτη μου φορά στα 41 χρόνια της καριέρας μου που αναλαμβάνω ομάδα στη μέση της σεζόν. Έχω υπογράψει και είμαι έτοιμος να πάω στην προπόνηση στις 17:00”, είχε δηλώσει ο πολύπειρος τεχνικός.

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν έχασε χρόνο, γνωρίστηκε με τους νέους συνεργάτες του, τους παίκτες και τους ανθρώπους του “τριφυλλιού” κι έστρεψε την προσοχή του στην ΤΣΣΚΑ.

“Δεν έχω μαγικό ραβδί και δεν μπορώ ξαφνικά μέσα σε μια μέρα να αλλάξω τα πάντα. Θα πρέπει να αλλάξουμε λίγα πράγματα σιγά-σιγά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη ψυχολογία γιατί πολλά πράγματα δεν γίνονται όσο καλά μπορούν να γίνουν”, είχε δηλώσει την παραμονή του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι άλλαξε τη ψυχολογία των παικτών. Τους έδειξε ότι τους πιστεύει κι όταν ένας παίκτης βλέπει τον Ρικ Πιτίνο να τον στηρίζει, τότε αυτόματα αποκτά καλύτερη ψυχολογία και πέρα από τον εαυτό του και την ομάδα, παίζει και για τον προπονητή του, το όνομα του οποίου είναι ένα από τα πιο γνωστά στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο πολύπειρος τεχνικός ζήτησε ουσιαστικά να γίνουν σωστά τα απλά πράγματα. Οι παίκτες έβαζαν το κορμί τους σε όλες τις φάσεις (σ.σ. έβγαλαν τρομερό πάθος κι ενέργεια στην άμυνα), με τον Παναθηναϊκό να μην κάνει αλλαγές στα σκριν, με τον κάθε παίκτη να έχει ευθύνη για να μαρκάρει τον αντίπαλό του.

Όσον αφορά στην επίθεση, ο Ρικ Πιτίνο σταμάτησε το μονοδιάστατο παιχνίδι με την μπάλα να είναι διαρκώς στα χέρια του Καλάθη, έδωσε χώρο σ’ όλους και τους ζήτησε να υπάρχει κίνηση, προκειμένου η ομάδα να μην είναι προβλέψιμη.

Χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες, πλην του Βουγιούκα, κάνοντας συνεχώς αλλαγές από τα πρώτα λεπτά, ενώ χρησιμοποίησε μέχρι κι ένα πολύ ψηλό σχήμα με τον Λεκαβίτσιους στο «1» και τους Παπαπέτρου, Τόμας, Μήτογλου και Γκιστ.

Το τάιμ άουτ που γύρισε το παιχνίδι, όταν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πλησίασε στο καλάθι

“Όλοι στέκεστε και βλέπετε έναν τύπο (σ.σ. δείχνοντας τον Καλάθη). Αυτό δεν είναι επίθεση. Αφήσατε μια διαφορά δέκα πόντων, γιατί βλέπετε έναν παίκτη να παίζει”, ήταν τα λόγια του Pitino.

Εν κατακλείδι, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση και σίγουρα ο Ρικ Πιτίνο αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους της μεταμόρφωσης του. Δεν έχει το “μαγικό ραβδάκι”, όπως τόνισε κι ο ίδιος, για να αλλάξει μέσα σε λίγες μέρες την εικόνα της ομάδας, ωστόσο μόνο η παρουσία του στον πάγκο, σε συνδυασμό με τις οδηγίες του, ενέπνευσε τους παίκτες και τους έδωσε… φτερά.

Επόμενο δύσκολο εμπόδιο, αυτό του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ την ερχόμενη Παρασκευή, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Το προφίλ του Πιτίνο

Ποιος είναι, όμως, ο Ρικ Πιτίνο; Ο Pitino γεννήθηκε στις 18/9/1952 στην Νέα Υόρκη, ασκεί την προπονητική από 1974 και από το 2013 είναι μέλος του Basketball Hall Of Fame! Έπειτα από μία σύντομη καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης ως παίκτης, αποφάσισε να στραφεί στη προπονητική. Ξεκίνησε την καριέρα του αρχικά από τη θέση του βοηθού προπονητή στο Hawaii (1974-1976), ενώ ακολούθησε το Syracuse (1976-1978). Το 1978, σε ηλικία 25 ετών, χρίστηκε head coach στο Boston University (1978-1983).

Η εξαιρετική του δουλειά άνοιξε για εκείνον τις πύλες του ΝΒΑ. Οι New York Knicks τον προσέλαβαν στο τεχνικό τους επιτελείο (1983-1985), πριν επιστρέψει στο Providence (1985-1987) για δύο χρόνια. Το 1987 ο κ. Πιτίνο ανέλαβε την ομάδα της Νέας Υόρκης μέχρι το 1989 με εξαιρετική πορεία. Οι Knicks έφτασαν σε τίτλο στην περιφέρειά τους για πρώτη φορά μετά από περίπου είκοσι χρόνια.

Από το 1989 ως το 1997 βρέθηκε στο «τιμόνι» του πανεπιστημίου του Kentucky με το οποίο διέγραψε εξαιρετική πορεία, που είχε ως αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NCAA το 1996 με ρεκόρ νικών 34-2! Η δεύτερη ομάδα του στον μαγικό κόσμο του NBA ήταν οι Boston Celtics, όπου και παρέμεινε για τέσσερα χρόνια (1997-2001). Ο Ρικ Πιτίνο έφτασε ξανά στη κορυφή του NCAA (2013) με το Louisville και έγινε έτσι ο μόνος τεχνικός προπονητής με δύο τίτλους σε δύο διαφορετικά Πανεπιστήμια.

Έχοντας ως ρεκόρ 647 νικών σε σύνολο 1039 αγώνων στο NCAA αποτελεί εξαιρετικό επίτευμα και ήταν αυτό που τον οδήγησε στην ύψιστη τιμή του Hall Of Fame, το 2013.

Το σκάνδαλο που τον οδήγησε στην απόλυση

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Ρικ Πιτίνο έχει γράψει τεράστια ιστορία στο χώρο του αμερικανικού μπάσκετ, ωστόσο το όνομα του βρέθηκε μπλεγμένο σ’ ένα μεγάλο σκάνδαλο πριν από 1,5 περίπου χρόνο.

Ήταν Σεπτέμβριος του 2017, όταν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν διώξεις κατά δεκάδων προσώπων για παραβίαση των κανόνων του κολεγιακού πρωταθλήματος, στο οποίο απαγορεύεται κάθε είδους αμοιβή για τους παίκτες και η εμπλοκή χορηγών.Στο σκάνδαλο αυτό, μία εταιρία αθλητικών ειδών φερόταν να χρηματοδοτεί οικογένειες αθλητών, ώστε τα παιδιά να φοιτούν σε συγκεκριμένα κολέγια. Εφόσον οι αθλητές γίνονταν επαγγελματίες, θα υπέγραφαν συμβόλαια με την εταιρία.

Ένα από τα κολέγια ήταν το Λουίσβιλ, στο οποίο ο Πιτίνο ήταν προπονητής από το 2001, με αποτέλεσμα ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού να απολυθεί, ύστερα από 16 χρόνια.

Τέλος το 2015, ο πολύπειρος τεχνικός αρνήθηκε ότι γνώριζε ότι ο βοηθός του Αντρε ΜακΓκι διοργάνωνε πάρτι οργίων με ανήλικες χορεύτριες, τις οποίες έκανε… πάσα σε παίκτες της ομάδας.

Rick Pitino is not messing around!#GameON pic.twitter.com/jeDCSLoPVj