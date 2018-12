Δε γίνεται να έχει παιδική συμπεριφορά και να είναι το χρυσό παιδί του ΝΒΑ

O Kαντέρ αποβλήθηκε γιατί είχε αψιμαχία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Νικς με τους Μπακς και δίνει συνέχεια στο θέμα κάνοντας δηλώσεις και χαρακτηρίζοντας τον Γιάννη, «χρυσό αγόρι». Ο Τούρκος, που έχει τσακωθεί με τους καλύτερους παίκτες της λίγκας, θέλει να τιμωρηθεί ο βοηθός προπονητής των Μπακς, Ντάρβιν Χαμ, επειδή τον ακούμπησε, ενώ είπε ότι η συμπεριφορά του Γιάννη είναι παιδιάστικη. Επίσης δεν ξέχασε να αναφερθεί και στις δηλώσεις του ηγέτη του Μιλγούκι για τον Χεζόνια και να τονίσει ότι δεν μπορεί να μιλά έτσι για τον συμπαίκτη του.



Αναλυτικά τα όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Χαμ:



«Στον Χαμ πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο. Πρέπει το ΝΒΑ να τον τιμωρήσει. Δεν είναι βοηθός προπονητής της ομάδας μου, οπότε απαγορεύεται να με ακουμπάει. Είσαι βοηθός των Μπακς, οπότε αυτούς πρέπει να ακουμπάς. Όχι εμένα. Δεν μπορεί να με αγγίζει. Θα μπορούσα να τον σπρώξω και να ξεκινήσω έναν νέο καυγά, αλλά δεν νομίζω ότι θέλει αυτό το ΝΒΑ. Δεν είναι βοηθός της ομάδας μου, δεν είναι φίλος μου. Δεν είναι κανένας».



Και συνέχισε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:



«Είναι το χρυσό αγόρι. Προφανώς είναι το χρυσό αγόρι και έδωσαν σε εμένα δύο τεχνικές ποινές. ΟΚ. Ότι να' ναι. Θα αφήσω αυτούς που πρέπει να αναλάβουν όλα αυτά».



Ενώ για τις δηλώσεις του Γιάννη για τον Χεζόνια απάντησε:



«Νευρίασα γιατί τι παίκτης είσαι... δεν πήρες μαθήματα PR; Δεν μπορείς να το λες αυτό στα Μέσα. 'Θα χτυπήσω κάποιον'. Αν είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο ή ο χειρότερος, δεν μπορείς να μιλάς για τον συμπαίκτη μου με αυτόν τον τρόπο. Είναι παιδιάστικο αυτό. Είναι υποψήφιος για MVP. Είναι κουλ τύπος και κουβαλάει όλο τον οργανισμό, αλλά δεν μπορείς να μιλάς για τον συμπαίκτη μου με αυτόν τον τρόπο».





Giannis and Kanter just wanna exchange a few words pic.twitter.com/p022IJT3bz

Το περιστατικό

Οι Μιλγούκι Μπακς επικράτησαν στην έδρα τους των Νιού Γιορκ Νικς με 112-96 και συνέχισαν την προέλασή τους στο ΝΒΑ. Αλλά, δεν κύλησαν όλα τόσο όμορφα για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ήταν για ακόμη μια φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε μια έντονη αψιμαχία με τον Ένες Καντέρ, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Τούρκου σέντερ επάνω του, που δεν δόθηκε καν φάουλ. Οι δύο τους αντάλλαξαν και κάποια... γαλλικά, με τον παίκτη των Νικς να αποβάλλεται από την αναμέτρηση.



Το περιστατικό δεν πήρε μεγαλύτερη διάσταση και οι Μπακς έφτασαν σε ακόμη μια νίκη...

Kanter gets ejected after getting in Giannis' face pic.twitter.com/apBEcwhB0R