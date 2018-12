Απολύθηκε ο Μουρίνιο από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ζοσέ Μουρίνιο, όπως ανακοίνωσαν οι «κόκκινοι διάβολοι» το πρωί της Τρίτης!

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της φημολογίας περί αποχώρησης του MR 1 αλλά και της δυσαρέσκειας προς το πρόσωπό του.

Μετά και τη νέα απώλεια στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τελικά την απόφαση να λύσει τη συνεργασία της με τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος και αποχωρεί ως αποτυχημένος από το Όλντ Τράφορντ.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοινώνει ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο έφυγε από το σύλλογο.

Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για τη δουλειά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του ευχόμαστε επιτυχία στο μέλλον».

