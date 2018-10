Super League: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-0 LIVE

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Στο στόχαστρο οπαδών της ΑΕΚ που συγκεντρώθηκαν λίγα μέτρα πίσω από τη φυσούνα βρέθηκε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Σάββας Θεοδωρίδης, ο οποίος ενοχλήθηκε, αλλά με την επέμβαση των ψυχραιμοτέρων δεν υπήρξε συνέχεια. Για περισσότερα διαβάστε εδώ.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα είναι οι: Ζοζέ Σα, Μπουχαλάκης, Γκερέρο, Φετφατζίδης, Κούτρης, Τουρέ, Σισέ.

Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι: Τσιντώτας, Τσόσιτς, Αϊντάρεβιτς, Μοράν, Γιακουμάκης, , Γιαννιώτας, Μπογέ.

Ο Βασίλης Μπάρκας, γκολκίπερ της ΑΕΚ, βγήκε για ζέσταμα και αποθεώθηκε.

Σε... λαιμητόμο προπονητών εξελίσσονται από το 2015 οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Δύο τεχνικοί του "Δικεφάλου" και ένας των Πειραιωτών έχουν απομακρυνθεί μετά από ήττα σε ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων. Για περισσότερα διαβάστε εδώ.

Εδώ και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, όπως την ανακοίνωσε η ΠΑΕ:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ! / The line-up for today's match against AEK FC!#olympiacos #slgr #lineup pic.twitter.com/ausbhpDuW2