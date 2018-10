Europa League: Μίλαν - Ολυμπιακός 0-1 LIVE

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο Σαν Σίρο κόντρα στην ιστορική Μίλαν και το Sport24.gr σας μεταφέρει την εξέλιξη της σημαντικής αναμέτρησης. Μπείτε στο LIVE.

14'ΓΚΟΟΟΛ για τον Ολυμπιακό (Γκερέρο):

12'Ωραία ανάπτυξη της Μίλαν, με τον Καστιγέχο να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά, αλλά απομάκρυνε η άμυνα του Ολυμπιακού.

10'Έφυγε το πρώτο δεκάλεπτο, παραμένει η λευκή ισοπαλία ανάμεσα στη Μίλαν και τον Ολυμπιακό.

9'Νέα σέντρα του Σούσο από δεξιά, απομάκρυνε ο Μιράντα. Πιέζουν οι γηπεδούχοι, που είναι πιο ορεξάτοι και επιθετικοί σε αυτό το ξεκίνημα.

6'Γκολ οφσάιντ για τη Μίλαν. Ο Σούσο έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Μποναβεντούρα έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πήγαινε μέσα, αλλά ο εκτεθειμένος Καστιγιέχο την έσπρωξε στα δίχτυα. Θα γινόταν το 1-0 και το... απέτρεψε ο παίκτης των "ροσονέρι". "Δώρο" για τον Ολυμπιακό!

Να πούμε πως έβαλε γκολ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στον εκτός έδρας αγώνα της Άρσεναλ με την Καραμπάχ!

3'Ο Καστιγιέχο έγινε κάτοχος της μπάλας από ωραία κάθετη πάσα, ήταν όμως εκτεθειμένος και υποδείχθηκε οφσάιντ.

2'Φάουλ έκανε ο απρόσεκτος Σισέ στον Μπακαγιόκο σε καλή θέση για απευθείας εκτέλεση. Η μπάλα βρήκε στο τείχος στην εκτέλεση του Σούσο και εν συνεχεία μπλόκαρε ο Σα.

1'Έναρξη του αγώνα.

Σε πολύ λίγο η σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού στους δρόμους του Μιλάνου αρκετές ώρες πριν το ματς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μίλαν! / The line-up for today's match against @acmilan ! #olympiacos ⚪ #UEL #MILOLY #lineup @EuropaLeague pic.twitter.com/eroL3fIDRe

Η προθέρμανση της ομάδας μας! / The players are out for the warm-up! #olympiacos ⚪ #UEL #MILOLY @EuropaLeague pic.twitter.com/IIEQdXRLIS