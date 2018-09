Κατέρρευσε κερκίδα στο Εϊμπάρ – Σεβίλλη! Οι πανηγυρισμοί έφεραν τον πανικό

Απίστευτο συμβάν στην Ισπανία με την κερκίδα στο γήπεδο της Εϊμπάρ να καταρρέει την ώρα του αγώνα με τη Σεβίλλη, προκαλώντας πανικό, αλλά και τον τραυματισμό οπαδών, με τα ασθενοφόρα να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και το ματς να διακόπτεται.



Ολόκληρη κερκίδα με οπαδούς της Σεβίλλη κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Εϊμπάρ και ενώ οι φιλοξενούμενοι κατευθύνθηκαν προς τους οπαδούς τους για να πανηγυρίσουν το δεύτερο γκολ της ομάδας τους.



Η προσπάθεια των Σεβιγιάνων να βρεθούν κοντά στους παίκτες, έριξε ουσιαστικά το διαχωριστικό της κερκίδας με τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας τη σφοδρή πτώση τους στο έδαφος.



Αρκετοί οπαδοί έφυγαν τραυματίες στο φορείο από το γήπεδο, αλλά το ματς συνεχίστηκε κανονικά, αφού άπαντες φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους. Η Σεβίλλη επικράτησε μάλιστα τελικά στο παιχνίδι με 1-3.

Η κατάρρευση της κερκίδας

Stand just collapsed where the Sevilla fans were celebrating and pushing forward after Bamenga’s penalty goal! pic.twitter.com/AiY8l4Gx3g