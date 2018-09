Europa League: Ολυμπιακός - Μπέτις LIVE

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μπέτις (22:00) στο γεμάτο "Γ. Καραϊσκάκης", θέλοντας να μπει με το δεξί στους ομίλους του Europa League.

Δείτε εδώ τις εξελίξεις

25' Συμπληρώσαμε 25 στο "Γ. Καραϊσκάκης" με την κατοχή να είναι στο 60-40 επί της Μπέτις.

23' Σε μια ψηλοκρεμαστή μπαλιά προς τον Χασάν ο Ρόμπλες δεν υπολόγισε σωστά και ο Χασάν λίγο έλειψε να γίνει επικίνδυνος για την άμυνα της Μπέτις.

21' Πρώτη κίτρινη στο ματς. Θα την δει ο Μπουχαλάκης, Αυστηρή καθώς ο μέσος του Ολυμπιακού σε πρώτο χρόνο βρίσκει τη μπάλα στο τάκλιν που κάνει πάνω στον Λο Σέλσο.

18' Ο Φορτούνης βρέθηκε με τη μπάλα στα πόδια του έξω από την περιοχή της Μπέτις, έκανε το σουτ αλλά ο Ρόμπλες έπιασε.

15' Εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά από τον Χοακίν με την άμυνα του Ολυμπιακού να διώχνει εύκολα.

14΄Τρομερή στιγμή για την Μπέτις, Ο Χοακίν βρήκε με υπέροχη πάσα τον Λορέν Μορόν οποίος βγήκε τετ α τετ με τον Γιαννιώτη αλλά ο Τσιμίκας ήρθε και με απίστευτο τάκλιν έδιωξε σε κόρνερ. Τρομερή ενέργεια από τον αμυντικό του Ολυμπιακού.

10' Συμπληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο ματς με τους φιλοξενούμενους να έχουν μπει πιο επιθετικά στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός όμως δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα έως τώρα.

7' Ο Χοακίν έκανε την κάθετη μπαλιά αλλά αυτή δεν είχε κάποιο τελικό αποδέκτη και έπιασε ο Γιαννιώτης.

5' Πρώτο κόρνερ στο ματς, το κέρδισε η Μπέτις αλλά απομάκρυνε εύκολα η άμυνα του Ολυμπιακού.

2' Η Μπέτις έχει τη μπάλα στην κατοχή της σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

1' Ξεκίνησε η αναμέτρηση με την Μπέτις στη σέντρα και την πρώτη επίθεση.

22:00

Ας θυμηθούμε τις δυο ενδεκάδες:

Ολυμπιακός: Γιαννιώτης, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Βούκοβιτς, Τσιμίκας, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Φετφατζίδης, Ποντένσε, Φορτούνης, Χασάν.

Μπέτις: Ρόμπλες, Χάβι Γκαρσία, Σέρχιο Λεόν, Τέγιο, Σίδνεϊ, Λορέν Μορόν, Χοακίν, Γκουαρδάδο, Μπαραγκάν, Λο Σέλσο, Μαντί

Οι δυο ομάδς βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις. / The line-up for today's match against @RealBetis .#olympiacos #UEL #lineup @EuropaLeague pic.twitter.com/qIdV4DcfmY