Κόκκινη ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Aποχώρησε δακρυσμένος

Σοκ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ντεμπούτο του με τη Γιουβέντους στο Champions League κόντρα στη Βαλένθια στο Μεστάγια.

Ο Πορτογάλος είχε μια διαμάχη με τον Μουρίγιο και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, καθώς σύμφωνα με τον ρέφερι τον χτύπησε εκτός φάσης και αποχώρησε δακρυσμένος από τα νεύρα του.

Αυτή ήταν η 11η κόκκινη στην καριέρα του Κριστιάνο σε όλες τις διοργανώσεις και η πρώτη στην καριέρα του στο Champions League.

Ο Ρονάλντο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 32’ χωρίς, η αλήθεια είναι, να καταλάβει κανένας το γιατί. Ο Πορτογάλος «μονομάχησε» με τον Μουρίγιο και ο επόπτης γραμμής συμβούλευσε τον διαιτητή, που δεν είδε τη φάση, να τον αποβάλει.

Αυτή είναι η πρώτη του κόκκινη κάρτα σε 154 ματς στο Champions League!

Sent off for absolutely nothing. #Ronaldo

