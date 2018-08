Playoffs του Europa League: Ολυμπιακός - Μπέρνλι 1-1 LIVE

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπέρνλι στο "Γ. Καραϊσκάκης" για τα playoffs του Europa League

48'ΓΚΟΟΟΛ για τον Ολυμπιακό (Μπουχαλάκης):

47'Κίτρινες κάρτες στον Γουόρντ για διαμαρτυρία και στον Γκίμπσον για φάουλ στον Φορτούνη, ο οποίος έκανε τρομερή ενέργεια από τα δεξιά.

46'Σουτ του Μπουχαλάκη από τη γωνία της περιοχής, άουτ η μπάλα.

46'Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου.

Πολλά παράπονα από τον Ολυμπιακό για την διαιτησία του Σλοβένου ρέφερι στο πρώτο ημίχρονο. Πέναλτι που θα μπορούσε να δώσει στον Ποντένσε, παράβαση τραβηγμένη που έδωσε για μαρκάρισμα του Καμαρά και χέρι που θεώρησε ακούσιο σε γύρισμα του Φορτούνη.

45'+3'Η μπάλα στο τείχος από το φάουλ του Φορτούνη και κατέληξε κόρνερ, το οποίο δεν εκτελέστηκε.

45'+2'Κίτρινη κάρτα στον Γκούντμουντσον για σκληρό μαρκάρισμα στον Καμαρά.

Ο Φορτούνης έκανε γύρισμα, η μπάλα βρήκε το χέρι του Τέιλορ, ο οποίος το μάζεψε πίσω για να αποφύγει την επαφή και ο ρέφερι το θεώρησε ακούσιο.

45'Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

45'Ο διαιτητής κάνει και παρατηρήσεις στον Μαρτίνς, ο οποίος επίσης διαμαρτύρεται για πέναλτι.

44'Κίτρινη κάρτα στον Χριστοδουλόπουλο για διαμαρτυρία σε χέρι που ζητά ο Ολυμπιακός από γύρισμα του Φορτούνη.

43'Σέντρα του Γκούντμουντσον από τα δεξιά, κεφαλιά του Γουντ και η μπάλα άουτ.

40'Διαμαρτυρίες του Ποντένσε για φάουλ που του έγινε και δεν δόθηκε από τον διαιτητή.

39'Υπάρχει νευρικότητα στις τάξεις των παικτών του Ολυμπιακού, όμως θα πρέπει να ρίξουν τους παλμούς του και ορθολογικά να ψάξουν το δεύτερο γκολ.

37'Οι παίκτες του Ολυμπιακού οφείλουν να ηρεμήσουν, να ανασυνταχθούν και να κοιτάξουν το πώς θα βρεθούν και πάλι σε θέση οδηγού.

33'ΓΚΟΟΛ για τη Μπερνλι (Γουντ): Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Γιαννιώτη και 1-1.

32'Κίτρινη κάρτα στον Μπουχαλάκη για διαμαρτυρία.

32'Πέναλτι για την Μπέρνλι για επαφή του Καμαρά με τον Γουντ.

31'Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, με τον Φορτούνη να βρίσκει δεξιά τον Χριστοδουλόπουλο, εκείνος έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος στην πορεία της μπάλας για να πλασάρει.

29'Ο Λονγκ με το δεξί του χέρι απώθησε τον Ποντένσε, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, αλλά ο διαιτητής που ήταν κοντά, δεν υπέδειξε πέναλτι.

Η εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη στη φάση του γκολ.

28'Καλή στιγμή για τη Μπέρνλι, με τον Γουντ να σουτάρει προ του Βούκοβιτς και να στέλνει άουτ τη μπάλα.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν θα μπορούσε να λείπει από τον αποψινό αγώνα.

26'Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Μπέρνλι μετά το γκολ που δέχτηκε. Έχουν αρκετά νεύρα οι παίκτες της.

Έτσι μετέδωσε το γκολ του Ολυμπιακού ο Sport24 Radio 103,3

23'Ο Καμαρά βρήκε πολύ όμορφα τον Ποντένσε στην περιοχή, εκείνος έκανε το σουτ, αλλά κόντραρε πάνω σε αντίπαλο.

21'Στο... πόδι το Καραϊσκάκη, πανηγύρισε έξαλλα και ο Μαρτίνς. Τρομερό φάουλ από τον φορμαρισμένο φέτος Φορτούνη και ο Ολυμπιακός πλέον σε θέση οδηγού.

19'ΓΚΟΟΟΛ για τον Ολυμπιακό (Φορτούνης): Εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, η μπάλα στη δεξιά γωνία και 1-0 για τον Ολυμπιακό. Τρομερό τέρμα για τον Τρικαλινό μεσοεπιθετικό, το πρώτο του φέτος ύστερα από τρία δοκάρια με τη Λουκέρνη.

17'Χτυπημένος παίκτης της Μπέρνλι στον αγωνιστικό χώρο, έχει αίματα στο πρόσωπο, μπήκε μέσα το ιατρικό τιμ της ομάδας του. Ο Μιράντα τον χάιδεψε στην πλάτη.

17'Φάουλ κερδίζει ο Ολυμπιακός σε καλό σημείο με τον Ποντένσε.

16'Ισορροπημένο παιχνίδι ως τώρα, δυνατές μονομαχίες, χωρίς κάποια αξιόλογη φάση μπροστά στις δυο εστίες.

15'Παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή στον Ντάις, διότι βγήκε από τα επιτρεπόμενα όρια.

14'Κόρνερ από τα δεξιά με τον Φορτούνη για τον Ολυμπιακό, η μπάλα πέρασε μακριά άουτ από το κεφάλι του Μπουχαλάκη.

Ο Γκερέρο με τη μπάλα στα πόδια και υπό επιτήρηση αντιπάλου του.

10'Ο Μπαρνς είναι ως τώρα ο πιο κινητικός παίκτης για τη Μπέρνλι.

10'Έφυγε το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα χωρίς κάποια αξιόλογη φάση μπροστά στις δυο εστίες.

9'Κόρνερ του Ολυμπιακού με πάσα, έγινε γέμισμα στην περιοχή, αλλά η φάση σταμάτησε για επιθετικό φάουλ.

7'Φάουλ για τη Μπέρνλι από τα δεξιά όπως επιτίθεται, αρκετά μακριά όμως από την περιοχή του Γιαννιώτη. Πέρασε όμως ανεκμετάλλευτο για τους Άγγλους.

5'Βγήκε στην αντεπίθεση ο Ολυμπιακός έπειτα από κόρνερ της Μπέρνλι, η μπάλα έφτασε αριστερά στον Ποντένσε, εκείνος έκανε κάθετη για τον Γκερέρο, αλλά μπλόκαρε ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων.

3'Αρκετή νευρικότητα σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Παρατηρήσεις από τον διαιτητή στον Μπουχαλάκη και στον Μπαρνς.

1'Έναρξη του αγώνα.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σλοβένος, Σλάβκο Βίντσιτς.

Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 24 ματς στις προκριματικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μετρώντας 18 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες.

Με μαύρα περιβραχιόνια απόψε οι παίκτες της Μπέρνλι στη μνήμη του Τζίμι ΜακΙλρόι.

Αυξάνεται ο κόσμος στις εξέδρες του γηπέδου όσο πλησιάζουμε στη σέντρα του μεγάλου αγώνα

Αποδοκιμασίες για τους παίκτες της Μπέρνλι που βγήκαν για προθέρμανση. Το ακριβώς αντίθετο θα ισχύσει για εκείνους του Ολυμπιακού.

Η διάταξη της Μπέρλι

Here's your Clarets team for tonight's @EuropaLeague tie in Athens pic.twitter.com/S2PU7lKY7f — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 23 Αυγούστου 2018

Η διάταξη του Ολυμπιακού

Βγήκαν για ζέσταμα εν μέσω αποθέωσης οι τερματοφύλακες του Ολυμπιακού.

Η άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο γήπεδο.

Κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού έκανε ο Κώστας Φορτούνης για να δώσει το παρών στο γήπεδο "Καραϊσκάκης".

Αναλυτικά η δήλωση του Έλληνα άσου:

"Η δύναμη που έχει το γήπεδο Καραϊσκάκη είναι τεράστια! Αυτή τη δύναμη παίρνουμε κι εμείς, από τις φωνές και τα χειροκροτήματά σας. Νιώθουμε πιο δυνατοί, πρακτικά ανίκητοι! Το παιχνίδι με την Μπέρνλι απόψε είναι δύσκολο, το ξέρουμε καλά. Δεν γνωρίζουμε, όμως, τι θα πει φόβος, όσο έχουμε εσάς στο πλευρό μας!

Ξέρετε καλά, όπως το γνωρίζουμε κι εμείς, ότι ενωμένοι πετυχαίνουμε τα πάντα. Ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του είναι ένα και έτσι πρέπει να μας γνωρίσουν απόψε και οι Άγγλοι.

Θέλουμε το γήπεδο μας γεμάτο! Γεμάτο από κόσμο, γεμάτο από πάθος, γεμάτο από ένταση και δίψα για την πρόκριση. Απόψε γινόμαστε ξανά ένα και κάνουμε το πρώτο βήμα για να μπούμε στους ομίλους του Europa League και να συνεχίσουμε την επιτυχημένη ευρωπαϊκή μας παρουσία.

Απόψε φοράμε όλοι την ερυθρόλευκη φανέλα και δίνουμε το παρών στην εξέδρα! Δίνουμε το παρών στο γήπεδο Καραϊσκάκη, εκεί όπου χτυπάει η ερυθρόλευκη καρδιά!

Ολυμπιακέ μαζί σου!"

Ιδού η διάταξη του Ολυμπιακού στην αποψινή αναμέτρηση.

Οι τερματοφύλακες της Μπέρνλι βγήκαν για προθέρμανση και δέχονται... θερμό καλωσόρισμα.

Με μαύρες εμφανίσεις θα αγωνιστεί στο ματς η Μπέρνλι.

Σε νοκ άουτ φάσεις δεν έχει προκριθεί ποτέ απέναντι σε αγγλικές ομάδες, μετρώντας αποκλεισμούς από Γουέστ Χαμ, Τότεναμ, Λίβερπουλ, Νιούκαστλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ολυμπιακός απέναντι σε αγγλικές ομάδες μετράει επτά νίκες, τρεις ισοπαλίες και 16 ήττες. Εντός έδρας, έχει πετύχει τις έξι νίκες του, έχει τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες με ισορροπία στα γκολ (17-17). Στην Αγγλία, έχει μια νίκη και 12 ήττες με γκολ 6-39.

H Μπέρνλι επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1966-67.

Οι Γκιλιέρμε και Χασάν έμειναν τελικά εκτός 18άδας από τον Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος πάει με όσους εμπιστεύτηκε στα ματς με τη Λουκέρνη.

Στον πάγκο της Μπέρνλι βρίσκονται οι: Χαρτ, Λόουτον, Ταρκόφσκι, Βόουκς, Γουέστγουντ, Λένον, Βίντρα.

Η ενδεκάδα της Μπέρνλι: Χίτον, Μπάρντσλεϊ, Γκίμπσον, Λονγκ, Γουόρντ, Κορκ, Χέντρικ, Τέιλορ, Γκούντμουντσον, Γουντ, Μπαρνς.

Αρκετός κόσμος πέριξ του "Γ. Καραϊσκάκης", σιγά σιγά εισέρχονται στο γήπεδο.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Χουτεσιώτης, Νάτχο, Φετφατζίδης, Ανσαριφάρντ, Βρουσάι, Τοροσίδης, Σισέ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Γιαννιώτης, Ελαμπντελαουί, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τσιμίκας, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Χριστοδουλόπουλος, Φορτούνης, Ποντένσε, Γκερέρο.

Αρκετοί φίλοι της Μπέρνλι βρίσκονται στην πρωτεύουσα για την αποψινή μάχη με τον Ολυμπιακό και πολλοί εξ αυτών βρίσκονται στο Παγκράτι, ενώ από το Καλλιμάρμαρο θα κατηφορίσουν για Καραϊσκάκη. Δείτε VIDEOS που εξασφάλισε το Sport24.gr.

Τα χρώματά μας για απόψε. Φορέστε και σεις την ερυθρόλευκη και γίνετε ξανά ο 12ος παίκτης μας! / Our team’s colors for tonight! You our fans, wear as well our red and white jersey and become yet again our 12th player!#olympiacos #UEL #OlyBur #matchday #legend #OlympiakeMaziSou

Ο Πέδρο Μαρτίνς υποστήριξε στη συνέντευξη Τύπου ότι κόντρα στη Μπέρνλι θέλει νίκη δίχως να δεχτεί γκολ η ομάδα του. Παράλληλα, απάντησε για την ετοιμότητα των Μεριά, Γκιλιέρμε και Χασάν. Διαβάστε αναλυτικά όσα είπε.

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος κάλεσε τους οπαδούς του Ολυμπιακού να φορέσουν την ερυθρόλευκη φανέλα το βράδυ (23/8, 21.00) με τη Μπέρνλι και "να νιώσουμε όλοι ένα". Μάλιστα, υποσχέθηκε γκολ.

Σε σχέση με την 27άδα που έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός στην UEFA για τα δυο παιχνίδια με την Μπέρνλι από το αποψινό αποκλείστηκαν οι Σκαφίδας, Κούτρης, Μασούρας, Νικολάου, Ανδρούτσος και Πάρντο.

Η αποστολή αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα τους: Χουτεσιώτη, Γιαννιώτη, Ελαμπεντελαουί, Μεριά, Τσιμίκα, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδη, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Νάτχο, Φορτούνη, Φετφατζίδη, Χριστοδουλόπουλο, Γκιλιέρμε, Βρουσάι, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν και Ανσαριφάρντ.

Η Μπέρνλι με τη σειρά της είχε δυο αγώνες θρίλερ με τη Μπασακσεχίρ. Στην Τουρκία το ματς έληξε 0-0, το ίδιο και στην Αγγλία, για να πάρει το ματς στην παράταση.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την πρόκριση απέναντι στη Λουκέρνη, όπου έκανε δυο νίκες, πραγματοποιώντας και πολύ καλές εμφανίσεις. Συγκεκριμένα, στο Φάληρο επικράτησε 4-0 με δυο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δυο του Γκερέρο, ενώ στην Ελβετία πέρασε με 3-1, έχοντας για σκόρερ τους Λάζαρο (2) και Γκερέρο για μια ακόμη φορά.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τους Άγγλους στο γήπεδο "Γ. Καραϊσκάκης", το οποίο αναμένεται να έχει πολύ κόσμο στις εξέδρες. Το ερυθρόλευκο χρώμα θα είναι πολύ έντονο στις εξέδρες!