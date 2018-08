Play off champions league LIVE: Μπενφίκα - ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δίνει την πρώτη του μάχη με την Μπενφίκα και θέλει να φύγει για τη Λισαβόνα με προβάδισμα για πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη του ματς.



36'

Η Μπενφίκα έχει διαρκώς τη μπάλα στην κατοχή της και ψάχνει τρόπο να βάλει γκολ στον ΠΑΟΚ.



35'

Γύρισμα του Πρίγιοβιτς από δεξιά, η μπάλα δεν έφτασε στον Λημνιό.

33'

Σουτ του Ζέντσον μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Πασχαλάκης.



30'

Τρομερή κούρσα του Ζαμπά, μπήκε στην περιοχή, έπεσε στην περιοχή μετά από επαφή με τον Ντίας, ο Μάζιτς δεν καταλόγισε παράβαση. Μάλλον σωστά.



29'

Κεφαλιά του Πίζι μέσα από την περιοχή, η μπάλα ελάχιστα άουτ.



28'

Απειλεί ξανά ο Πίζι με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μπλόκαρε ο Πασχαλάκης.



27'

Νέα μεγάλη ευκαιρία για τη Μπενφίκα. Ο Πίζι έσκαψε τη μπάλα έσκαψε έξω από την περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού και κατέληξε άουτ.

21'

Πιέζει αρκετά στα τελευταία λεπτά η Μπενφίκα και προκαλεί προβλήματα στον ΠΑΟΚ.



20'

Μεγάλη ευκαιρία για τη Μπενφίκα. Ο Πίζι έκανε αφύλαχτος πλασέ μετά από γύρισμα του Γκριμάλδο, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.



19'

Ο Πέλκας έκανε υπέροχη προσπάθεια, αλλά πριν δώσει στον Πρίγιοβιτς άνοιξε το κοντρόλ και έκανε φάουλ στον Ζαρντέλ.



17'

Ο Βαρέλα έκανε φάουλ, πήρε τη μπάλα στα χέρια και δεν επέτρεψε στη Μπενφίκα να εκτελέσει γρήγορα φάουλ, με αποτέλεσμα να δεχτεί παρατηρήσεις από τον διαιτητή Μάζιτς.



16'

Η Μπενφίκα έχει την υπεροχή, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να "χτυπήσει" στην κόντρα επίθεση.

15'

Πολύ καλός τακτικά μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ.



14'

Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Σουτ του Κάνιας έξω από την περιοχή, ελάχιστα πάνω από το δοκάρι η μπάλα.



12'

Ο Βλαχοδήμος δύο φορές έχει κάνει λανθασμένη επαναφορά και δίνει την κατοχή στον ΠΑΟΚ.

11'

Μαρκάρισμα του Ρούμπεν Ντίας στον Πρίγιοβιτς, φάουλ στη μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ.



9'

Σέντρα του Ζέντσον από αριστερά, ο Πασχαλάκης μπλόκαρε τη μπάλα.



8'

Εξαιρετική προσπάθεια του Πέλκα, που κουβάλησε τη μπάλα, την έδωσε στον Πρίγιοβιτς, ο οποίος πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά αστόχησε.

5'

Βαθιά μπαλιά του Πίζι, ο Φερέιρα που κατάφερε να σκοράρει, υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.



4'

Η Μπενφίκα κρατά και κυκλοφορεί τη μπάλα.



3'

Ο Πέλκας εκτέλεσε κόρνερ, ο Κρέσπο έκανε την προβολή στο πρώτο δοκάρι, αλλά αστόχησε.

2'

Σέντρα του Γκριμάλδο από αριστερά, μπλόκαρε σταθερά ο Πασχαλάκης.

1'

Σέντρα στην αναμέτρηση.

Θυμάστε ποιοι παίκτες έχουν αγωνιστεί και στις δύο ομάδες; Ο ΠΑΟΚ ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα του:



* Λίγο μετά το τέλος των αναμετρήσεων για το Κύπελλο UEFA της σεζόν 1999-00, η Μπενφίκα απέκτησε με μεταγραφή από τον Δικέφαλο τους Μαχαιρίδη και Σάμπρι.



* Το καλοκαίρι του 2006 ο Φερνάντο Σάντος ξόδεψε 3,8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει από την ΑΕΚ τον Κώστα Κατσουράνη, ο οποίος έμελλε να γράψει την δική του ιστορία στη Λισαβόνα. Αγωνίστηκε σε 80 παιχνίδια, πέτυχε 10 γκολ, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και έγινε ένας από τους κορυφαίους ξένους στην ιστορία της Μπενφίκα. Τον Ιανουάριο του 2013 και αφού είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, ο Κατσουράνης έγινε παίκτης του ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα ο τρίτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε και στον Δικέφαλο και στην Μπενφίκα.



Η περίπτωση του τέταρτου μέλους της λίστας είναι διαφορετική. Ο Μιγκέλ Βίτορ ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα, της οποίας ήταν μέλος από το 2007 μέχρι το 2013, παίζοντας σε 24 παιχνίδια, έχοντας παραχωρηθεί και δανεικός σε Άβες και Λέστερ. Τον Ιούνιο του 2013 υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Μπενφίκα, υπενθυμίζεται, απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσε. Νίκησε 1-0 εντός έδρας και απέσπασε 1-1 στην Τουρκία.



Θυμηθείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα με τη Σπαρτάκ στη Μόσχα, όταν το 0-0 χάρισε πρόκριση στον ΠΑΟΚ.





Ο στόπερ του Δικεφάλου, Φερνάντο Βαρέλα, ανέφερε: "Έχω βιώσει την πίεση του Da Luz. Στο παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να είμαστε ο ΠΑΟΚ. Ήρθαμε για να παίξουμε επιθετικά, δεν ήρθαμε εδώ για να αμυνθούμε. Γνωρίζουμε την Μπενφίκα, είναι μια δυνατή ομάδα, αλλά είμαστε όλοι εδώ για να χαρούμε το παιχνίδι και να παίξουμε όπως ξέρουμε".

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δήλωσε χθες στη συνέντευξη Τύπου: "Δεν μου αρέσει να μιλάω με ποσοστά. Η Μπενφίκα είναι δυνατή ομάδα, αλλά και εμείς είμαστε εδώ για να προκριθούμε. Από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας προετοιμαζόμασταν γι' αυτό. Ξέραμε θα έχουμε δύσκολο έργο, αλλά είμαστε έτοιμοι. Στη ζωή του καθενός υπάρχουν στιγμές που σε σπρώχνουν πιο πάνω και είμαστε αποφασισμένοι να καταφέρουμε".



Την εστία της Μπενφίκα υπερασπίζεται ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ενώ στον πάγκο κάθετα ο έτερος Έλληνας, Ανδρέας Σάμαρης. Εκτός - γνωστοί απόντες - είναι οι Νικολάς Καστίγιο, Ζόνας, Φίλιπ Κροβίνοβιτς και Τυρόν Εμπουεΐ.



Δεν έχει όμως τον Εδουάρδο Σάλβιο, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις κι έμεινε εκτός αποστολής τελευταία στιγμή. Τον Αργεντινό αντικαθιστά ο Σέρβος, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.



Ο τεχνικός της ομάδας της πορτογαλικής πρωτεύουσας, Ρουί Βιτόρια, ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα τον Αντρέ Αλμέιδα, ο οποίος έχασε την προπόνηση της Δευτέρας (20/8) λόγω ενοχλήσεων.

Στο γήπεδο θα βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης.



Η ενδεκάδα της Μπενφίκα: Βλαχοδήμος, Αντρέ Αλμέιδα, Ρούμπεν Ντίας, Ζαρντέλ, Γκριμάλδο, Φέισα, Ζέντσον, Ζίβκοβιτς, Πίζι, Σέρβι, Φερέιρα.

Η διάταξη του ΠΑΟΚ:

Στον πάγκο θα είναι οι: Ρέι, Κίτσιου, Χατσερίντι, Σάχοβ, Μπίσεσβαρ, Ουάρντα, Άκπομ.



Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Μαουρίσιο, Κάνιας, Λημνιός, Πέλκας, Ζαμπά, Πρίγιοβιτς.

Εκτός αποστολής είναι κι ο Πόντους Βέρνμπλουμ, ο οποίος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα έτσι ώστε να είναι το συντομότερο δυνατόν στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας και να τεθεί στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου.



Στο γήπεδο θα βρίσκεται ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, της Εθνικής Ελλάδας και νυν της εθνικής Πορτογαλίας, Φερνάντο Σάντος.



Στους 40.000 θεατές εκτιμάται η προσέλευση στο "Estadio da Luz".



Ο Ομάρ Ελ Καντουρί είναι τραυματίας και δεν είναι στην αποστολή. Πριν από 50 λεπτά, ωστόσο, έστειλε μήνυμα στους συμπαίκτες του μέσω twitter: "My heart is with you, come on guys! #TheTimeIsNow PAOK" έγραψε ο Μαροκινός. Δηλαδή: "Η καρδιά μου είναι μαζί σας, πάμε παιδιά. Τώρα είναι η ώρα ΠΑΟΚ".



Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για το αποψινό ματς.



Την σεζόν 2013-14 η κλήρωση έφερε και πάλι την Μπενφικα στο δρόμο του Δικεφάλου. Το πρώτο παιχνίδι διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 0-1 εντός έδρας. Στον επαναληπτικό, λίγο πριν το παιχνίδι φτάσει στο τελευταίο του 20λεπτο, ο Κατσουράνης πήρε κόκκινη κάρτα και ο Γκαϊτάν εκτέλεσε εύστοχα το φάουλ, με αποτέλεσμα όλα να κριθούν εκεί. Η Μπενφίκα κατάφερε να πετύχει άλλα δύο γκολ με τους Λίμα και Μάρκοβιτς.



Η αρχή έγινε το 1999 για τον 2ο γύρο του Κυπέλλου UEFA. Το πρώτο παιχνίδι διεξήχθη στην Τούμπα και οι Πορτογάλοι με γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης πήραν την νίκη με 1-2. Η ρεβάνς οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου οι Αετοί πανηγύρισαν την πρόκριση.



Ο Δικέφαλος ταξιδεύει για τέταρτη φορά στην ιστορία του στην Πορτογαλία για αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ετοιμάζεται να συναντήσει έναν παλιό γνώριμο. Μπενφίκα και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τρίτη φορά, με τον ΠΑΟΚ να έχει παίξει και έναν αγώνα κόντρα στην Λεϊσόες για το Κύπελλο UEFA.



Για να φτάσει έως εδώ ο ΠΑΟΚ, απέκλεισε αρχικά τη Βασιλεία και ακολούθως τη Σπαρτάκ Μόσχας. Το τρίτο εμπόδιο, βέβαια, αυτό με τη Μπενφίκα, είναι και το πιο δύσκολο.



Φίλες και φίλοι καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ αναμετράται με τη Μπενφίκα στο "Ντα Λουζ", στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τα playoffs του Champions League. LIVE η εξέλιξη της αναμέτρησης.

