Ο 20χρονος τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε στον τελικό από τον Ναδάλ

Ο Ναδάλ κατέκτησε το Rogers Cup και κατέκτησε το 80ο τρόπαιο και τον 33ο τίτλο Μasters στην καριέρα του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήγε να κάνει και πάλι το θαύμα του και παρότι έχανε 4-2 στο δεύτερο σετ, το έφερε «τούμπα» παίρνοντας ακόμη και το προβάδισμα με 6-5, αλλά ο Ναδάλ ισοφάρισε και πήρε το σετ στο τάι μπρέικ για το 2-0 (6-2, 7-6) και τη νίκη στο Rogers Cup.



Απίστυετη σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια του Έλληνα τενίστα, που έγραψε ιστορία στον Καναδά και πλέον ετοιμάζεται να κάνει νέο «άλμα» στην παγκόσμια κατάταξη, όντας σίγουρα εντός 15άδας!

Ο Ναδάλ είναι ο νικητής. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όμως, κέρδισε τις εντυπώσεις. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Τσιτσιπά - Έφθασε κοντά στην ισοφάριση αλλά λύγισε στο τέλος - Στο τάι μπρέικ πήρε το 2ο σετ ο Ναδάλ - Έγραψε ιστορία στο Rogers Cup o Έλληνας τενίστας

Ο 20χρονος τενίστας είχε μία εκπληκτική πορεία, καθώς για να φτάσει στον τελικό νίκησε τέσσερις αθλητές του Τοp-10 (Ντόμινικ Τίεμ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Κέβιν Άντερσον).

Η "μάχη" του μέχρι το τέλος όμως, είναι τεράστιο "βήμα" μπροστά για την καριέρα του. Έκανε άλλωστε τρομερό τουρνουά!



Around the world in 80 titles @RafaelNadal wins an 80th ATP World Tour trophy at the 2018 #RogersCup pic.twitter.com/K36b7ROwdZ

Third @ATPWorldTour title of 2018.



And look how much it means.#RogersCup pic.twitter.com/YIR7jewwz3