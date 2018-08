Αναστάτωση στα 20 χλμ βάδην στο πρωτάθλημα στίβου στο Βερολίνο λόγω φυσικού αερίου

Με μεγάλη καθυστέρηση δόθηκε η εκκίνηση των 20 χλμ βάδην γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που φιλοξενείται στο Βερολίνο…λόγων φυσικού αερίου.

Η έντονη μυρωδιά φυσικού αερίου κοντά στη διαδρομή που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί ο αγώνας των 20 χλμ βάδην γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, υποχρέωσε την Πυροσβεστική αλλά και αρμόδιες αρχές, να αποκλείσουν προσωρινά την περιοχή, προκειμένου να την ελέγξουν.

Η Πυροσβεστική αλλά και οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία εφάρμοσαν το σχέδιο ασφαλείας που στήθηκε πάνω στα εκτός σταδίου, δρομικά αγωνίσματα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό – σοβαρό πρόβλημα κι έτσι οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι τα 20χλμ. βάδην τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, θα εκκινήσουν παράλληλα στις 11:55 ώρα Ελλάδας.

The Fire Brigade is checking the smell of gas in the vicinity of the race walk course as a matter of standard procedure and so the competition is delayed. More information to follow. #Berlin2018 #EC2018 #TheMoment