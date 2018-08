Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Λουκέρνη

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λουκέρνη στο "Γ. Καραϊσκάκης", για τον 3ο προκριματικό του Europa League. Οι εκλεκτοί του Πέδρο Μαρτίνς στο βασικό σχήμα των "ερυθρολεύκων".

Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη νέα αγωνιστική περίοδο δίνει απόψε (9/8) ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται την Λουκέρνη στο "Γ. Καραϊσκάκης" για τον 3ο προκριματικό του Europa League.

Γιαννιώτης, Ελαμπντελαουί, Ρόντερικ, Βούκοβιτς, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Χριστοδουλόπουλος, Ποντένσε, Φορτούνης και Γκερέρο, είναι οι έντεκα παίκτες που προτίμησε ο Πέδρο Μαρτίνς στο βασικό σχήμα των "ερυθρολεύκων".

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Λουκέρνη. / The line-up for today's match against @FCL_1901.#olympiacos ⚪ #UEL #OLYLUZ #lineup @EuropaLeague pic.twitter.com/MSKZcdvxOY