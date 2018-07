Ανακοίνωσε τον Τουπάν ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Αξέλ Τουπάν.

Ο Γάλλος άσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ζαλγκίρις ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Πειραιά και θα υπογράψει με τους ερυθρόλευκους διετές συμβόλαιο.

Ο Τουπάν (2,01μ.), μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις «2» και «3». Διακρίνεται για την αθλητικότητά του και την ικανότητά του στην άμυνα, ενώ είναι αρκετά καλός σουτέρ θέσης.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 6,9 πόντους (71,1% βολές, 54,8% δίποντα, 37,5% τρίποντα) και 2,1 ριμπάουντ σε 15:17 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Στα playoffs κόντρα στον Ολυμπιακό είχε 6,8 πόντους (75% βολές, 60% δίποντα, 42,9% τρίποντα) και 1 ριμπάουντ σε 14:17 ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Άξελ Τουπάν. Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε στην Γαλλία στις 23 Ιουλίου το 1992 και έχει ύψος 2.01μ.

Το 2007 έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στις Ακαδημίες της Pau-Orthez και συνέχισε σε εκείνες της Strasbourg. Το ντεμπούτο του ως επαγγελματίας το έκανε την σεζόν 2011-12 στο γαλλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Strasbourg, την οποία συνέχισε να φορά μέχρι το 2015.

Το 2014 προσπάθησε μέσω της διαδικασίας του ντραφτ να διεκδικήσει μια θέση στον κόσμο του ΝΒΑ, όμως, δεν επιλέχθηκε. Παρέμεινε στην Strasbourg (2014-15) και χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, αλλά και την παρουσία του στα Summer Leagues, κατάφερε το καλοκαίρι του 2015 να υπογράψει συμβόλαιο με τους Τορόντο Ράπτορς. Τον Οκτώβρη (πριν αρχίσει η σεζόν) οι Ράπτορς τον "έστειλαν" στην ομάδα τους στην αναπτυξιακή λίγκα, τους Raptors 905.

Στις 3 Μαρτίου του 2016 υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Ντένβερ Νάγκετς, ενώ λίγες μέρες αργότερα μετακόμισε στο Ντένβερ για λογαριασμό των Νάγκετς μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τα In & Out στο ΝΒΑ συνεχίστηκαν... Τον Οκτώβρη επέστρεψε στην D-League και τους Raptors 905. Sτις 25 Φεβρουαρίου του 2017 υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, από τους οποίους τελικά απομακρύνθηκε στις 4 Μαρτίου του 2017, για να επιστρέψει και πάλι στους Raptors 905. Στις 10 Απριλίου του 2017 φόρεσε την φανέλα των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν. Πέρυσι επέστρεψε στην Ευρώπη και αγωνίστηκε για λογαριασμό της Ζαλγκίρις Κάουνας, βοηθώντας την να δώσει -για πρώτη φορά στην ιστορία της- το "παρών" σε φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας.

Τα στατιστικά του (2017-18)

Στην Ευρωλίγκα, σε σύνολο 44 αγώνων είχε μέσο όρο 14.8 λεπτά συμμετοχής, 5.9 πόντους (70.2% στις βολές, 52.5% στα δίποντα και 34% στα τρίποντα) και 2.3 ριμπάουντ. Στο Λιθουανικό Πρωτάθλημα, σε σύνολο 42 αγώνων είχε μέσο όρο 16.4 λεπτά συμμετοχής, 7.4 πόντους (80% στις βολές, 53.4 % στα δίποντα, 37.8% στα τρίποντα) και 2.5 ριμπάουντ.

Οι τίτλοι του

Κυπελλούχος Γαλλίας (2015)

Πρωταθλητής Λιθουανίας (2018)

Κυπελλούχος Λιθουανίας (2018)

Πρωταθλητής στην D-League (2017)

Ατομικές διακρίσεις

Ο πιο βελτιωμένος παίκτης στην D-League (2016)

Εθνική Γαλλίας

Είναι μέλος της ανδρικής ομάδας των "τρικολόρ", με τους οποίος έλαβε μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2017. Επίσης ήταν μέλος των ομάδων U18 και U20. Με την U20 κατέκτησε το 2012 το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το χάλκινο στην αντίστοιχη διοργάνωση το 2011.