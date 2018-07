To Παρίσι υποδέχεται τους παγκόσμιους πρωταθλητές!

Η Γαλλία πανηγυρίζει από χθες (15/7) την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της. Οι «τρικολόρ» επέστρεψαν στην κορυφή του κόσμου, έπειτα από 20 χρόνια, επικρατώντας της Κροατίας με 4-2 στον τελικό του Μουντιάλ της Ρωσίας.



Μία μέρα μετά τον θρίαμβο στη Μόσχα, η αποστολή της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν επέστρεψε στη βάση της. Όπως είναι φυσικό, η παρέα του Εμπαπέ γνωρίζει την αποθέωση από χιλιάδες Γάλλους, οι οποίοι έχουν ξεχυθεί από νωρίς στους δρόμους.



Ο πρώτος που βγήκε από το αεροπλάνο ήταν ο Ούγκο Γιορίς. Ο τερματοφύλακας της Γαλλίας, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στα γήπεδα της Ρωσίας, εμφανίστηκε με το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια του.



Η άφιξη της Εθνικής Γαλλίας

35 days after leaving for Russia, France have touched down in Paris as World Cup legends pic.twitter.com/9vUhkdTJIl