Καντέ: Είναι κοντός, είναι ωραίος και ντρεπόταν να ζητήσει το τρόπαιο

Ποιος Εμπαπέ και ποιος Γκριεζμάν. Ο παίκτης που έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των μελών της εθνικής Γαλλίας είναι ο Ενγκολό Καντέ.

Είναι κοντός, είναι όμορφος, είναι αυτός που σταμάτησε τον Μέσι, τραγουδούσαν ρυθμικά οι τρικολόρ προς τιμήν του άσου της Τσέλσι, που καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά αποτελούσε ένα ασταμάτητο μηχανάκι στον χώρο του άξονα.



Απ' την συνέντευξη Τύπου που έκαναν "ντου" οι ποδοσφαιριστές, μέχρι τα αποδυτήρια και το πούλμαν.



Εδώ που τα λέμε, ο 27χρονος μέσος είναι απ' τα πιο αγαπητά παιδιά της ομάδας, γεγονός που οφείλεται στην αύρα του συνεσταλμένου και ταυτόχρονα συνειδητοποιημένου χαρακτήρα που εκπέμπει.



Όσο... αθόρυβος είναι εκτός γηπέδου, τόση "φασαρία" κάνει εντός αυτού. Είναι πανταχού παρών.



Για να καταλάβετε, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα Μέσα του εξωτερικού, ο βραχύσωμος άσος ντρεπόταν να ζητήσει απ' τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να κρατήσει και εκείνος το χρυσό αγαλματίδιο, φοβούμενος μην γίνει "φόρτωμα", με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διαμεσολάβηση του Στίβεν Ενζονζί.



Αξίζει την αποθέωση και με το παραπάνω...

