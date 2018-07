Μουντιάλ 2018: Απονομή υπό βροχή! Έγιναν μούσκεμα Πούτιν, Μακρόν

Η ξαφνική καταιγίδα έπιασε στον ύπνο τους διοργανωτές που έτρεχαν να βρουν ομπρέλες με την πρώτη φυσικά να... προστατεύει τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Οι παίκτες της Κροατίας είχαν ξεκινήσει να παίρνουν τα μετάλλια τους και να χαιρετούν τους επισήμους στην ειδική εξέδρα που είχε στηθεί εντός αγωνιστικού χώρου, όταν άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες δυνατές σταγόνες βροχής.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο (πρόεδρος της FIFA), ο Βλάντιμιρ Πούτιν (πρόεδρος Ρωσίας), ο Εμανουέλ Μακρρόν (πρόεδρος Γαλλίας) και η Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς (πρόεδρος Κροατίας) προσπαθούν να μείνουν ψύχραιμοι με τους άνδρες της ασφάλειας να βρίσκουν μία πρώτη ομπρέλα η οποία φυσικά κάλυψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν .

Οι υπόλοιποι έπρεπε να περιμένουν άλλο ενάμιση λεπτό για να εμφανιστιούν κι οι υπόλοπες ομπρέλες (στο 2.05'' του βίντεο) με τους Ινφαντίνο και Μακρόν να δείχνουν ότι το διασκεδάζουν...

Πάντως αμέσως μετά την απονομή οι.. επίσημοι βρέθηκαν σε χρόνο ρεκόρ στα αποδυτήρια, την ώρα που οι παίκτες της Γαλλίας πανηγύριζαν σαν μικρά παιδιά.

Torrential rain, lots of glitter as France lift the World Cup pic.twitter.com/CCWTdTgCPf