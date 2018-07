Παγκόσμια πρωταθλήτρια 2018 η Γαλλία! 4-2 της Κροατία. Τα γκολ

Η υπερηχητική Γαλλία αντιμετώπισε την την φιλόδοξη και μαχητική Κροατία στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2018 στο Στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας και αναδείχτηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια επικρατώντας της με 4-2.

Η Γαλλία 20 χρόνια μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ στο τουρνουά που διοργάνωσε η ίδια, κατάφερε και πάλι να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018. Οι «μπλε» διέλυσαν 4-2 την Κροατία στον τελικό και πανάξια έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου, για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Απέναντι στη μαχητική «Hrvatska», που είχε μείνει όμως από δυνάμεις μετά από τις τρεις συνεχόμενες προκρίσεις στη διαδικασία της παράτασης, η Γαλλία είχε την ποιότητα, την ενέργεια και τη συγκέντρωση για να φτάσει στον στόχο. Αντίθετα, η Κροατία έμεινε στο γεγονός ότι κατάφερε να φτάσει στον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της και να πάρει τη δεύτερη θέση, που είναι η καλύτερη που έχει πάρει ποτέ καθώς το 1998 στα γήπεδα της Γαλλίας είχε αναδειχθεί 3η στον κόσμο.

Στον τελικό της Μόσχας, η Γαλλία ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι αφού μόλις στο 18’ με αυτογκόλ του Μάντζουκιτς μπήκε μπροστά στο σκορ. Η σκληροτράχηλη Κροατία, απάντησε στο 28’ με τρομερό γκολ του Ιβάν Πέρισιτς αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Στο 39’ η Γαλλία κέρδισε πέναλτι, ο Γκριζμάν εκτέλεσε εύστοχα κι έβαλε την ομάδα του ξανά μπροστά στο σκορ. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Γαλλία έδειξε πως δεν θα άφηνε με τίποτα το τρόπαιο να χαθεί. Στο 59’ ο Πογκμπά με εξαιρετικό σουτ έκανε το 3-1 ενώ στο 65’ ο σούπερ σταρ αυτού του τουρνουά, Κιλιάν Εμπαμπέ έκανε το 4-1 κι ο τελικός έδειξε να τελειώνει οριστικά.

Η Κροατία, πάντως, δεν τα παράτησε και στο 69’ η πίεση του Μάριο Μάντζουκιτς στον Γιορίς, σε συνδυασμό με το τραγικό λάθος του Γάλλου τερματοφύλακα, έφεραν τη μείωση του σκορ σε 4-2. Από εκεί και έπειτα, όμως, παρότι υπήρχε χρόνος, η Κροατία δεν είχε δυνάμεις για να απαντήσει και να κυνηγήσει την ισοφάριση. Το τελικό 4-2 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Πιτάνα και η Γαλλία για δεύτερη φορά στην ιστορία της κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018.

