Θρίαμβος Τζόκοβιτς στο Wimbledon: Έριξε νοκ άουτ τον Ναδάλ μετά από αγώνα 5 ωρών!

Μετά από συνολικά 5 ώρες και 15’, ο Νόλε επικράτησε του Ισπανού με 3-2 σετ (6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8) και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του φετινού Wimbledon όπου κόντρα στον Νοτιοαφρικανό Κέβιν Άντερσον θα έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει το τέταρτο τρόπαιό του στο θεσμό.



Είναι η πρώτη φορά μετά το US Open του 2016 όπου ο Τζόκοβιτς θα παίξει σε τελικό grand slam, δείγμα του ότι… επέστρεψε πιο διψασμένος από ποτέ για νέους τίτλους και διακρίσεις. Υπενθυμίζεται πως πλέον βρίσκεται στο Νο21 του κόσμου, ενώ θα έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος τενίστας μετά το 2001 που κατακτά το λονδρέζικο major αν και είναι εκτός top-4.



Τα σετ: 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6, 10-8



Ο τελευταίος πόντος του αγώνα

