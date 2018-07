Μουντιάλ 2018 #FRABEL: Γαλλια - Βελγιο 1 - 0, τελικό. Η Γαλλία στον τελικό του Μουντιάλ!

Παρακολουθήστε την εξέλιξη του πρώτου χρονικά ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Γαλλία και Βέλγιο.



Σκόρερ των Γάλλων ο Ουμτιτί στο 51' με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Γκριζμάν



Η Γαλλία είναι για τρίτη φορά στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον τελικό και για πρώτη φορά χωρίς να υπάρχει Ζινεντίν Ζιντάν στο ρόστερ της!



Λήξη της αναμέτρησης



96' Ευκαιρία για τη Γαλλία με τον Τολισό να νικιέται στο τετ-α-τετ από τον Κουρτουά

94' Κίτρινη κάρτα στον Βερτόνγκεν



93' Πλασέ του Γκριζμάν από πάσα του Πογκμπά, μπλόκαρε σωτήρια ο Κουρτουά



90'+2' Κίτρινη κάρτα στον Εμπαπέ



90'+1' Αλλαγή για το Βέλγιο. Εκτός ο Τσαντλί, μέσα ο Μπατσουαγί



Έξι λεπτά καθυστερήσεων

88' Κίνδυνος στη γαλλική άμυνα από στατική φάση, απομάκρυναν τελικά οι αμυνόμενοι

87' Κίτρινη κάρτα στον Καντέ



86' Αλλαγή για τη Γαλλία. Εκτός ο Ματουιντί, μέσα ο Τολισό

85' Αλλαγή για τη Γαλλία. Εκτός ο Ζιρού, μέσα ο Ενζονζί

Αλάνθαστος ο Γάλλος γκολκίπερ



81' Μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο! Μακρινό σουτ του Βίτσελ και ο Γιορίς με εκπληκτική αντίδραση λέει «όχι»



80' Αλλαγή για το Βέλγιο. Εκτός ο Φελαϊνί, μέσα ο Καράσκο

79' Στο 61% η κατοχή της μπάλας υπέρ του Βελγίου

76' Κακό σουτ του Ντε Μπρούιν, άουτ η μπάλα

71' Κίτρινη κάρτα στον Αλντερβάιρελντ

65' Μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο! Σέντρα του Μέρτενς από δεξιά, κεφαλιά του Φελαϊνί, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από την εστία του Γιορίς

63' Κίτρινη κάρτα στον Αζάρ

60' Αλλαγή για το Βέλγιο. Εκτός ο Ντεμπελέ, μέσα ο Μέρτενς

57' ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΕΜΠΑΠΕ! Με εκπληκτικό τακουνάκι άφησε... άγαλμα όλη την άμυνα του Βελγίου βγάζοντας τετ-α-τετ τον Ζιρού, μεγάλο τάκλιν του Ντεμπελέ που απομάκρυνε

51' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ! ΣΚΟΡΕΡ Ο ΟΥΜΤΙΤΙ! Εκτέλεση κόρνερ του Γκριζμάν, κεφαλιά του Ουμτιτί (τον έχασε ο Αλντερβάιρελντ) στο πρώτο δοκάρι και 1-0 για τους «τρικολόρ».

48' Κεφαλιά του Λουκάκου, άουτ η μπάλα



46' Έναρξη β' ημιχρόνου χωρίς αλλαγές



Αρκετά μοιρασμένο το ματς, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το Βέλγιο είχε την εδαφική υπεροχή, ήταν πιο επικίνδυνο μπροστά από την αντίπαλη εστία, ωστόσο η Γαλλία είχε τη σημαντικότερη ευκαιρία με το πλασέ του Παβάρ.

Παιχνίδι που κρίνεται στο εκατοστό...

Ημίχρονο σε ένα γαλατικό χωριό...

Στατιστικά από τη FIFA



Γαλλία και Βέλγιο στο 0-0



Λήξη του α' ημιχρόνου

39' ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ! Ο Εμπαπέ βλέπει την κίνηση του Παβάρ μέσα στην περιοχή, έκανε το πλασέ ο τελευταίος, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε με το δεξί του πόδι.



Είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, μάλλον θα συνεχίσει κανονικά



Μπλέχτηκαν τα πόδια του με αυτά του Ντεμπελέ και πονάει στη γάμπα



37' Πρόβλημα με τον Ζιρού

34' Γύρισμα του Εμπαπέ στον Ζιρού, πολύ κακό τελείωμα του τελευταίου στέλνει την μπάλα άουτ



31' Γυριστή κεφαλιά του Ζιρού από σέντρα του Παβάρ, η μπάλα κατέληξε άουτ

28' Ο Ντε Μπρούιν γύρισε την μπάλα στην καρδιά της μικρής περιοχής της Γαλλίας, αλλά απομάκρυνε την τελευταία στιγμή ο Ουμτιτί

24' Στο 58% η κατοχή της μπάλας υπέρ του Βελγίου



22' Εκπληκτική επέμβαση του Γιορίς! Σουτ του Αλντερβάιρελντ ενώ είχε γυρισμένη την πλάτη στην εστία και υποχρεώνει τον Γιορίς σε τρομερή επέμβαση

19' Σουτ του Αζάρ, βάζει το κεφάλι του ο Βαράν και απομακρύνει σε κόρνερ



18' Δυνατό σουτ του Ματουιντί, η μπάλα στα χέρια του Γιορίς που ήταν προετοιμασμένος



16' Ο Ντε Μπρούιν με ωραία επαφή βρίσκει τον Αζάρ, αλλά πλασέ του τελευταίου είναι άστοχο και η μπάλα περνά άουτ



13' Προσπάθησε ο Εμπαπέ να μπει «σφήνα» στην καρδιά της άμυνας του Βελγίου, βγήκε γρήγορα ο Κουρτουά και μπλόκαρε

12' Έχει κερδίσει μέτρα το Βέλγιο και έχει τη Γαλλία να αμύνεται πίσω από τη μεσαία γραμμή



10' Μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες για το ποιος θα κυριαρχήσει στο κέντρο του γηπέδου



6' Γύρισμα του Αζάρ από αριστερά, καίρια παρέμβαση του Ουμτιτί

5' Συμπληρωμένα πέντε λεπτά. Τίποτα το αξιόλογο μέχρι τώρα

