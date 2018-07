Ανατροπή στο θάνατο του Χάνεϊκατ - Δεν σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών

Οι φίλαθλοι του μπάσκετ σε Ευρώπη και ΗΠΑ παραμένουν συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Τάιλερ Χάνεϊκατ. O πρώην άσος της Χίμκι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, με τα πρώτα reports της αστυνομίας να αναφέρουν πως ταμπουρώθηκε εκεί μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ωστόσο, η Αστυνομία του Λος Άντζελες υποστήριξε χθες (7/7) σε επίσημη τοποθέτησή της πως ο Χάνεϊκατ δεν σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών, αλλά αυτοκτόνησε. Φυσικά, η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, τις πληροφορίες της αστυνομίας του Λος Άντζελες περί αυτοκτονίας του Τάιλερ Χάνεϊκατ επιβεβαιώνει ένας συγγενής του.

Αμερικανός δημοσιογράφος μετά από επικοινωνία που είχε με μέλος της οικογένειας του αθλητή μετέφερε την πληροφορία ότι ο Χάνεϊκατ πυροβόλησε τον εαυτό του και όχι κατά των αστυνομικών

«Ήρθε από την Ρωσία σε κακή διάθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών. Αυτό που άκουσαν ήταν ο θόρυβος του πυροβολισμού εναντίον του, όχι εναντίον των αστυνομικών. Αυτοί περίμεναν για ώρες μέχρι να μπουν στο σπίτι. Θα μπορούσαν να τον σώσουν», ανέφερε ο συγγενής του Χάνεϊκατ, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Ρόι Κοέν στο Twitter.

One of Tyler Honeycutt's family members: "He came back from Russia in a bad mood. There's no way He was shooting at the cops. The gun shot that they heard was him shooting himself, not at them. They waited for hours untill they came inside. Maybe they could have save him"