Νεκρός ο Tyler Honeycutt. Στοιχεία για αυτοκτονία μετά από πυροβολισμούς με αστυνομικούς

Tραγικά νέα για τον χώρο του μπάσκετ, καθώς αναφέρεται από αμερικανικά ΜΜΕ, πως ο 27χρονος Τάιλερ Χάνεϊκατ (Tyler Honeycutt) βρέθηκε νεκρός, ενώ είχε προηγηθεί περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών με αστυνομικούς.



Σύμφωνα δε με τις τελευταίες πληροφορίες από το LAPD:



«Σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή αστυνομικών σε πυροβολισμούς χθες το βράδυ στο Van Nuys Division, φαίνεται σαν ο ύποπτος να μην χτυπήθηκε από την σφαίρα κάποιου αστυνομικού. Ο ύποπτος φαίνεται να έχει υποστεί τραυματισμούς που συνάδουν με πληγή σφαίρας από αυτο-πυροβολισμό».





UPDATE: Regarding last nights Officer-Involved Shooting in Van Nuys Division, it appears as if the suspect was not struck by any officer’s gunfire. The suspect appears to have sustained injuries consistent with a self-inflicted gunshot wound. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 7 Ιουλίου 2018



Το περιστατικό



Ο Tyler Honeycutt, πρώην παίκτης του NBA και του UCLA, ο οποίος αγωνίστηκε στην ρωσική BC Khimki με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οχυρώθηκε σε οικία στο Sherman Oaks του Λος Αντζελες το απόγευμα της Παρασκευής -τοπική ώρα- μετά από πυροβολισμούς προς αστυνομικό/ους.



Οι λόγοι για τους πυροβολισμούς παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Riverside Drive και Tyrone Avenue περί τις 5 μ.μ.





UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available — LAPD HQ (@LAPDHQ) 7 Ιουλίου 2018





Οι αρχές έλαβαν στη συνέχεια τηλεφώνημα από την μητέρα του Honeycutt, η οποία είπε πως ο γιος της δεν συμπεριφερόταν λογικά. Οταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο νεαρός, σύμφωνα πάντα με τα ΜΜΕ, άνοιξε πυρ εναντίον τους. Αυτοί ανταπέδωσαν. Δεν υπήρξε τραυματισμός αστυνομικού.



Καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον 27χρονο μετά τους πυροβολισμούς, εκτιμούσαν πως είναι ακόμη ζωντανός, λόγω κάποιων γραπτών μηνυμάτων.



Η ομάδα SWAT ήταν στο σημείο και τουλάχιστον 30 κάτοικοι εκκένωσαν την γύρω περιοχή προληπτικά. Οι αστυνομικοί μπήκαν στην οικία λίγο πριν τις 4 το πρωί, 11 ώρες περίπου μετά τους αρχικούς πυροβολισμούς, και είδαν νεκρό τον Χάνεϊκατ. Δεν υπήρξε αναφορά άμεσα για τα αίτια θανάτου του.







«Οι Ειδικές Δυνάμεις μπήκαν στη κατοικία και εντόπισαν έναν άντρα που δεν ανταποκρινόταν. Το LAFD που έσπευσε, ανακοίνωσε πως ο άντρας ήταν νεκρός επί τόπου. Ερευνητες από το αρμόδιο τμήμα είναι στο σημείο και ερευνούν ενδελεχώς και θα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες», ανέφερε το LAPD στο Twitter.



O Tyler Honeycutt υπήρξε αστέρας του UCLA ενώ αγωνίστηκε και για τους Sacramento King. Ηταν μέλος της ομάδας All-Pac-10 το 2011 παίζοντας με το UCLA πριν τον επιλέξουν οι Kings την ίδια χρονιά στην 35η θέση του Draft.



Επαιξε μόλις 24 παιχνίδια με την ομάδα σε δύο σεζόν στο NBA πριν γίνει ανταλλαγή τον Φεβρουάριο του 2013 στους Houston Rockets, η οποίοι τον άφησαν ελεύθερο ένα μήνα μετά.



Από τον Αύγουστο του 2013, έπαιζε πέρα από τον Ατλαντικό και πιο πρόσφατα ήταν παίκτης της BC Khimki στην Ρωσία.



Τα tweets του LAPD για το περιστατικό

There’s been an Officer-Involved Shooting in the area of Riverside Drive & Tyrone Avenue in LAPD Van Nuys Division. It’s an active incident involving a barricaded suspect. A Public Information Officer is responding and we will provide details as available. Please avoid the area — LAPD HQ (@LAPDHQ) 7 Ιουλίου 2018

Συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού για τον Χάνεϊκατ

Τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Τάιλερ Χάνεϊκατ και την Χϊμκι για την απώλεια του 28χρονου εξέφρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.



«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Τάιλερ Χάνεϊκατ και στην Χίμκι. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψαν οι πράσινοι σε ανάρτησή τους στο twitter.



ekirikas

sport-fm