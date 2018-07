Συγκλονισμένη η μπασκετική κοινότητα με τον θάνατο του Χανεϊκατ. Βιντεο

Η απίστευτη είδηση του θανάτου του Τάιλερ Χάνεϊκατ μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς στο σπίτι του στην Αμερική, έχει συγκλονίσει τον κόσμο της Euroleague, αλλά ακόμη περισσότερο τον προπονητή του στη Χίμκι, Γιώργο Μπαρτζώκα. Μήνυμα και από Τζέιμς και Ντράγκιτς.



Σε σοκ είναι άπαντες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά την είδηση του θανάτου του Τάιλερ Χάνεϊκατ στις ΗΠΑ και τον τρόπο που έχασε τη ζωή του ο Αμερικανός, με τον προπονητή του στην Χίμκι, Γιώργο Μπαρτζώκα να αδυνατεί να μιλήσει σε επικοινωνία του με διεθνή ΜΜΕ.



Η είδηση έχει συγκλονίσει όλη την Ευρώπη, αφού ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελούσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Euroeleague και ο ισπανικός σταθμός TV3 επικοινώνησε με τον Έλληνα κόουτς για ένα σχόλιο. «Ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι πραγματικά λυπημένος», ανέφερε ο Μπαρτζώκας.

“I am sorry i cannot talk right now, i am really sad” GBartzokas. Tyler Honeycutt, massa jove per morir. pic.twitter.com/ei1ah8nhBo