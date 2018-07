Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 #RUSCRO: Ρωσία - Κροατία 1 - 1

Το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ παίζεται σε λίγη ώρα ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ρωσία και την ποιοτική Κροατία.

Λήξη στο ματς. Ρωσία και Κροατία μένουν στο 1-1 και ο προημιτελικός οδηγείται σε παράταση. Οι Κροάτες έψαξαν περισσότερο ένα χρυσό γκολ, είχαν και δοκάρι, αλλά...

Σέντρα-σουτ του Σμολόφ από τα αριστερά, με υπερένταση διώχνει ο Σούμπασιτς που αιφνιδιάστηκε.



94' Φάση για τη Ρωσία!



"Ντου" του Μόντριτς στην περιοχή της Ρωσίας, το κόρνερ είναι το κέρδος για την Κροατία.

5' ο έξτρα χρόνος. Στο 1-1 οι δύο ομάδες.



Σηκώθηκε ο Σούμπασιτς και συνεχίζει..



Η Κροατία έχει συμπληρώσει ήδη τρεις αλλαγές. Αν το ματς πάει σε παράταση, εκεί θα έχει δικαίωμα για άλλη μία.



Δέχεται τώρα τις πρώτες βοήθειες.



Σα να υπέστη τράβηγμα..



Μυϊκό πρόβλημα για τον Σούμπασιτς από το πουθενά. Μίνι διακοπή στο ματς...



88' Αλλαγή για την Κροατία. Ο Κράμαριτς φεύγει και ο Κόβατσιτς παίρνει τη θέση του.

Σας παρακαλώ. ενημερώστε τον μάνατζερ της Κροατίας ότι θα παμε στα πέναλτι. Ευχαριστώ

“Hello, yes, please inform the manager of Croatia that we shall be going to penalties. Okay thanks.” #RUSCRO pic.twitter.com/8wbheRioVK