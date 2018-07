Μουντιάλ 2018 #RUSCRO: Ρωσία - Κροατία 2 - 2 (3 - 4 πέναλτι). Η Κροατία στους 8

Το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ παίζεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ρωσία και την ποιοτική Κροατία.

Η πρόεδρος της Κροατίας δεν είναι πολύ όμορφη, αναρωτιέται ο τουιτεράς παρακάτω

Στην άλλη γωνία έπεσε ο Ακινφέεφ και ο Ράκιτιτς με ωραία εκτέλεση υπέγραψε την πρόκριση της χρβάτσκα στην τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι δύο ομάδες, 2-2 στην παράταση και 4-3 στα πέναλτι υπέρ της Κροατίας!



ΜΕΣΑ, Η ΚΡΟΑΤΙΑ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ!



Ο Ράκιτιτς κρατάει στα πόδια του μια ολόκληρη πρόκριση...



Ωραίο πέναλτι στη γωνία, στην άλλη έπεσε ο Σούμπασιτς.



3-3 ισοφαρίζει ο ψύχραιμος Κουζιάεφ!



Αν το χάσει τώρα η Ρωσία, τέλος.



Υπέροχη δυνατή εκτέλεση, στην άλλη γωνία έπεσε ο Ακινφέεφ.



3-2 σκοράρει ο Βίντα για την Κροατία!



Τέσσερα πέναλτι έχει εκτελέσει η Ρωσία, 3 η Κροατία.

Τέσσερα πέναλτι έχει εκτελέσει η Ρωσία, 3 η Κροατία.

2-2 ισοφαρίζει η Ρωσία με πολύ όμορφη εκτέλεση του Ιγκνασέβιτς



Ο Μόντριτς εκτέλεσε, ο Ακινφέεφ βρήκε τη μπάλα, αυτή πήγε στο δοκάρι κι εν συνεχεία κατέληξε στην εστία.

2-1 η Κροατία με... περιπέτεια!



Ο Μόντριτς τώρα...



Πολύ κακή εκτέλεση του... νωρίτερα λυτρωτή της Ρωσίας. Απευθείας άουτ με... μυτάκι!



ΑΣΤΟΧΟΣ ο Φερνάντες!

Πολύ ωραία επέμβαση του Ρώσου πορτιέρε. Στα ίσα πλέον οι δύο ομάδες, έχουν από ένα χαμένο.

ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ Ο ΑΚΙΝΦΕΕΦ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΟΥ ΚΟΒΑΤΣΙΤΣ!

1-1 η Ρωσία με τον Τζαγκόεφ να σκοράρει.

1-0 η Κροατία με ωραία εκτέλεση του Μπρόζοβιτς στη γωνία

Κάτι αλά... Πανένκα, αλλά αποτυχημένα προσπάθησε ο Ρώσος, με τον Κροάτη πορτιέρε να το βγάζει με το ένα χέρι.



ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ Ο ΣΟΥΜΠΑΣΙΤΣ, ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΜΟΛΟΦ!



Ξεκινάμε!

Που 'ναι η μπάλα, οεο; Μίνι καθυστέρηση διότι ο διαιτητής.. έψαχνε τη μπάλα.



Ο Σμολόφ πάνω από τη μπάλα



Πρώτη θα εκτελέσει η Ρωσία..



Ο Σούμπασιτς σίγουρα δεν είναι 100% έτοιμος, αφού νωρίτερα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού.



Η πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ θα παιχτεί σε μια... ζαριά.

Το υπενθυμίζει και η FIFA

Υπενθυμίζουμε πως και η Ρωσία και η Κροατία πέρασαν στα προημιτελικά αποκλείοντας Ισπανία και Δανία αντίστοιχα στη διαδικασία των πέναλτι.

Τελευταίο... μίτινγκ των δύο ομάδων και σε λίγο ξεκινά η διαδικασία.

Πλάνο από την κερκίδα των Κροατών



Σούμπασιτς από τη μία, Ακινφέεφ από την άλλη.



Η Ρωσία έμεινε... ζωντανή τη τελευταία στιγμή, ισοφάρισε σε 2-2 και πλέον τα πάντα θα κριθούν στη διαδικασία των πέναλτι.



ΤΕΛΟΣ, ΠΕΝΑΛΤΙ!



Υποφέρει ο Μάντζουκιτς εδώ και ώρα..



Ένα λεπτό ο επιπλέον χρόνος.

119' Ωραίο σουτ του Ζόμπνιν από απόσταση, ο Σούμπασιτς έπεσε και μπλόκαρε τη μπάλα.

Πάμε... καρφί για πέναλτι έτσι όπως δείχνει τώρα η κατάσταση.



Πανδαιμόνιο στο Σότσι από τους Ρώσους στις εξέδρες.



Ο Τζαγκόεφ εκτέλεσε ωραία το φάουλ, ο Φερνάντες έπιασε ωραία κεφαλιά στην κίνηση, έστειλε τη μπάλα στη γωνία και ισοφάρισε σε 2-2.



Απίστευτα πράγματα, σκόρερ ο Μάριο Φερνάντες!

Δειτε τα γκολ της Ρωσίας στο τέλος σε βίντεο



115' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2-2!



114' Κίτρινη κάρτα στον Πίβαριτς για χέρι. Φάουλ κερδίζει η Ρωσία στη συμβολή των γραμμών της περιοχής.



113' Επικίνδυνο γέμισμα του Σμολόφ από τα αριστερά, με δυσκολία και το ένα διώχνει ο ηρωικός Σούμπασιτς.

112' Καλό ευθύβολο σουτ του Κουζιάεφ, ο Σούμπασιτς ήταν σε ετοιμότητα και καλή θέση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει.

Πως θα αντιδράσει ο Πούτιν σε μια ήττα της Ρωσίας;

To γκολ του Βιντα στο τέλος

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΞΤΡΑ ΧΡΟΝΟΥ

Λήξη του πρώτου μέρους της παράτασης. Με το γκολ του Βίντα, η Κροατία προηγείται 2-1 της οικοδέσποινας Ρωσίας και απέχει 15' από τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Για να δούμε...

105' Εκτέλεση κόρνερ για τους Ρώσους, ο Ερόκιν πιάνει ψηλά την κεφαλιά, αλλά δεν βρίσκει στόχο.



Τελικώς το γκολ χρεώνεται από την FIFA στον Τσόρλουκα... Δεν φάνηκε ξεκάθαρα αν όντως βρήκε μπάλα ή απλώς πέρασε κάτω από τα πόδια του.

102' Τζαγκόεφ αντί του Γκολόβιν για τη Ρωσία.

Εκτέλεση κόρνερ για τους Κροάτες, ο Βίντα πιάνει περίεργη κεφαλιά και καταλήγει... βασανιστικά στη γωνία της εστίας κι αφού πέρασε από 2-3 σώματα. Ο Ακινφέεφ, που δεν είχε καλό οπτικό πεδίο, δεν έκανε το παραμικρό και απλώς παρακολούθησε τη μπάλα να πηγαίνει στο... πλεκτό.

Ο Βίντα είναι ο σκόρερ της χρβάτσκα!



101' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ, 1-2!



100' Από το πουθενά βγάζουν κόντρα οι Ρώσοι, κάθετη για τον Σμολόφ ο οποίος... μπουκάρει στην περιοχή της Κροατίας, ωστόσο παρεμβαίνει ο Λόβρεν και δεν του επιτρέπει καν να σουτάρει. Έπεσε ο Ρώσος εντός περιοχής, αλλά δεν υπήρχε τίποτα.



Ο Μάντζουκιτς είναι σα να μην παίζει σχεδόν. Πονάει πολύ στο πόδι, με το ζόρι περπατάει.



Προσεκτικές πολύ οι δύο ομάδες, κουρασμένες και το 1-1 διατηρείται...



Δεν κουνιέται φύλλο, όπως καταλαβαίνετε από τη μη καταγραφή φάσεων...



97' Τελικά αποχωρεί ο Βρσάλικο και μπαίνει ο Τσόρλουκα.



Δέχεται τις πρώτες βοήθειες ο Βρσάλικο και το παλεύει... Χωλαίνει και ο Μάντζουκιτς.



Υπενθυμίζουμε πως οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα από μία 4η αλλαγή λόγω παράτασης.



Αλλαγή ζητά ο Βρσάλικο... Τραυματίστηκε και δεν μπορεί να συνεχίσει.

July 7

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΤΡΑ ΧΡΟΝΟΥ

Λήξη στο ματς. Ρωσία και Κροατία μένουν στο 1-1 και ο προημιτελικός οδηγείται σε παράταση. Οι Κροάτες έψαξαν περισσότερο ένα χρυσό γκολ, είχαν και δοκάρι, αλλά...

Σέντρα-σουτ του Σμολόφ από τα αριστερά, με υπερένταση διώχνει ο Σούμπασιτς που αιφνιδιάστηκε.



94' Φάση για τη Ρωσία!



"Ντου" του Μόντριτς στην περιοχή της Ρωσίας, το κόρνερ είναι το κέρδος για την Κροατία.

5' ο έξτρα χρόνος. Στο 1-1 οι δύο ομάδες.



Σηκώθηκε ο Σούμπασιτς και συνεχίζει..



Η Κροατία έχει συμπληρώσει ήδη τρεις αλλαγές. Αν το ματς πάει σε παράταση, εκεί θα έχει δικαίωμα για άλλη μία.



Δέχεται τώρα τις πρώτες βοήθειες.



Σα να υπέστη τράβηγμα..



Μυϊκό πρόβλημα για τον Σούμπασιτς από το πουθενά. Μίνι διακοπή στο ματς...



88' Αλλαγή για την Κροατία. Ο Κράμαριτς φεύγει και ο Κόβατσιτς παίρνει τη θέση του.

Σας παρακαλώ. ενημερώστε τον μάνατζερ της Κροατίας ότι θα παμε στα πέναλτι. Ευχαριστώ

“Hello, yes, please inform the manager of Croatia that we shall be going to penalties. Okay thanks.” #RUSCRO pic.twitter.com/8wbheRioVK — aadesh Shukla (@aadeshShuklaa) 7 Ιουλίου 2018



Καλοχτυπημένο, απομάκρυνε με κεφαλιά ο Λόβρεν.

Σχόλιο στο Twitter - Ας σκοράρει κάποιος:





Φάουλ που φέρνει αρκετό κόσμο στην περιοχή της Κροατίας έχει κερδίσει η Ρωσία.

Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ρωσία και Κροατία πάντα στο 1-1 που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο μέρος. Όλο και πιο κοντά στην παράταση...



79' Αλλαγή για τη Ρωσία. Αποχωρεί ο Τζουμπιά και στη θέση του μπαίνει ο Γκαζίνσκι.

Εκτελέστηκε το κόρνερ, ο Μάντζουκιτς έπιασε υπό πίεση την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο.

Ο Μόντριτς έσπρωξε στην κόντρα την Κροατία. Άνοιξε δεξιά για τον Κράμαριτς, αυτός γέμισε στην περιοχή με τον Μάντζουκιτς να στρώνει με κεφαλιά ξανά για τον Μόντριτς. Αυτός καθυστέρησε να κάνει κοντρόλ και να σουτάρει, με τη μπάλα να φτάνει στον Βρσάλικο μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.



76' Φάση για την Κροατία!



Παρακινδυνευμένο γύρισμα του Βρσάλικο για τον Σούμπασιτς, ο πορτιέρε της Κροατίας αντιλαμβάνεται την πάσα και βγαίνει διώχνοντας μακριά.



Παραμένει το 1-1, με τη Ρωσία να έχει ισορροπήσει εν μέρει την κατάσταση στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Ενα λάθος στην ένδειξη του ρολογιού της Κροατίας...

74' Αλλαγή για την Κροατία. Αποχωρεί ο Στρίνιτς και στη θέση του περνά ο Πίβαριτς.



Γλυκό γέμισμα του Φερνάντες από τα δεξιά, πηδάει ψηλά ο Ερόκιν και πιάνει την κεφαλιά από τα 6 μέτρα, αλλά η μπάλα φεύγει λίγο πάνω από το δοκάρι.



72' Φάση για τη Ρωσία!

67' Αλλαγή για τη Ρωσία. Έξω ο σκόρερ Τσερίσεφ, μέσα ο Σμολόφ.



Ψάχνει έναν διάδρομο η Κροατία για να απειλήσει τη Ρωσία.



Ίδιο σκηνικό στο δεύτερο μέρος. Μόνιμα στην επίθεση οι Κροάτες, μόνιμα σε θέση άμυνας οι Ρώσοι.



63' Εκτός αγώνα ο Πέρισιτς που είχε το δοκάρι νωρίτερα, μέσα ο Μπρόζοβιτς.

Όλοι πίστεψαν πως μπήκε γκολ, αλλά κάτι τέτοιο δε συνέβη σε μια περίεργη φάση. Παραμένει το 1-1..

Φάση διαρκείας στα καρέ της Ρωσίας που δεν μπόρεσε να απομακρύνει, με τη μπάλα να φτάνει στον Πέρισιτς. Ο Κροάτης σούταρε σχεδόν ανενόχλητος αλλά ήταν άτυχος, με τη μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και στη συνέχεια να φεύγει παράλληλα πλάγια!



60' ΔΟΚΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ, ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΦΑΣΗ!



58' Διαγώνιο, μακρινό σουτ του Ρέμπιτς, φεύγει πολύ ψηλά άουτ η μπάλα.



56' Προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα οι Ρώσοι, όμως τελευταία στιγμή ο Τσερίσεφ άργησε, έκανε κακή μεταβίβαση και οι Κροάτες έδιωξαν τον κίνδυνο.



54' Αλλαγή για τη Ρωσία. Μπαίνει ο Ερόκιν, βγαίνει ο Σαμέντοφ.



Φιλόδοξη προσπάθεια του Κράμαριτς, που βέβαια αν είχε πιάσει θα μιλάγαμε για το γκολ του τουρνουά.



52' Ο Κράμαριτς δοκίμασε ψαλιδάκι μέσα στην περιοχή της Ρωσίας, δεν το έπιασε καλά και μπλόκαρε εύκολα ο Ακινφέεφ.





49' Βρέθηκε σε θέση βολής ο Ρέμπιτς από τα αριστερά και μέσα στην περιοχή της Ρωσίας, ωστόσο καθυστέρησε υπερβολικά και τελικώς κλείστηκε προτού απειλήσει.



Έχει μπει καλύτερα η Κροατία και πιο αποφασισμένη να κάνει παιχνίδι.

ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Ενας φίλαθλος της Ρωσίας στο Twitter

Ημίχρονο στην αναμέτρηση. Μετά από ένα ημίωρο... υπνηλίας, στο φινάλε του πρώτου μέρους "ξυπνήσαμε", με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια με 1-1. Ο Τσερίσεφ άνοιξε το σκορ με σουτ-ζωγραφιά στο 31', ωστόσο στο 40' ήρθε η απάντηση από τον Κράμαριτς.



Πολύ ωραίο το γκολ της Κροατίας, εκτέθηκε για πρώτη φορά απόψε η άμυνα της Ρωσίας, τόσο στο ότι... ξέχασε από τα αριστερά τον Μάντζουκιτς, όσο και γιατί το ίδιο συνέβη με τον Κράμαριτς στην καρδιά της άμυνάς της.



Ο Πέρισιτς κέρδισε τη μπάλα από τα αριστερά, έβγαλε υπέροχα για τον Μάντζουκιτς που έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Ρώσων, με τον φορ της Γιουβέντους να γυρίζει παράλληλα την κατάλληλη στιγμή στον Κράμαριτς, ο οποίος με κεφαλιά ψαράκι από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.



Κράμαριτς ο σκόρερ για την χρβάτσκα!



40' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ, 1-1!



38' Κίτρινη κάρτα στον Στρίνιτς για τράβηγμα φανέλας. Εκνευρισμένοι οι Κροάτες που δεν τους "βγαίνει" ως τώρα το ματς και πλέον βρίσκονται και πίσω στο σκορ..

35' Κίτρινη κάρτα στον Λόβρεν.

GOOOOOOAAAALLLLLL!!!!! AND WHAT A GOAL! 1-0 to Russia as Cheryshev scores with a perfect strike! #WorldCup #RUSCRO pic.twitter.com/b7IxwNJ653 — SBS - The World Game (@TheWorldGame) 7 Ιουλίου 2018

Ο Τσερίσεφ απέφυγε το μαρκάρισμα του Μόντριτς, έπιασε ασύλλητη σουτάρα από μακριά και... ζωγράφισε για το 1-0. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Σούμπασιτς! Έργο τέχνης από τον Ρώσο, που σημείωσε το 4ο γκολ του στο τουρνουά.



Τσερίσεφ για φίλημα!



31' ΓΚΟΛΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ!



28' Γλυκιά σέντρα του Βρσάλικο από τα δεξιά, ο Πέρισιτς προσπάθησε πέφτωντας να πιάσει γυριστή κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε έξω. Έμοιαζε... αδύνατο να απειλήσει με την τροχιά που είχε η μπάλα και το πώς είχε βάλει το σώμα του.

Κακό, δυστυχώς, το παιχνίδι... Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη.

Συμπληρώσαμε 20' στην αναμέτρηση χωρίς τη μεγάλη φάση. Έχει περισσότερη ώρα τον έλεγχο η Κροατία.



16' Το εκτελεί ο Ράκιτιτς, αλλά δεν είναι καλό... Πάνω από τα δοκάρια η μπάλα



Από τα αριστερά και ελάχιστα έξω από την περιοχή της Ρωσίας έχει στηθεί η μπάλα.



15' Φάουλ σε πολύ καλό σημείο κερδίζει τώρα η Κροατία από φάουλ του Κουτέποφ στον Ρέμπιτς.



Έχει αναλάβει τα ηνία η χρβάτσκα πλέον...

11' Ωραία κίνηση του Ρέμπιτς από τα δεξιά, ανοίγει δίπλα για τον Βρσάλικο, αυτός γυρίζει παράλληλα στον Μάντζουκιτς, όμως το τελείωμα του Κροάτη φορ εν κινήσει είναι κακό.



Η Ρωσία μπήκε με μεγαλύτερη ορμή στην αναμέτρηση, ωστόσο μετά το 5' η Κροατία έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και πλέον είναι αυτή που προσπαθεί να κάνει παιχνίδι.



Εκτέλεση κόρνερ για τους Κροάτες, πρώτη κεφαλιά του Λόβρεν, δεύτερη από τον Ρέμπιτς σχεδόν από το ύψος της μικρής περιοχής, δεν βρίσκει στόχο.



7' Φάση για την Κροατία



6' Παράλληλο γύρισμα του Ρέμπιτς από τα δεξιά και σχεδόν πάνω στη τελική γραμμή, ο Ακινφέεφ έδιωξε σε κόρνερ με υπερένταση.



5' Κακή η εκτέλεση του κόρνερ, φεύγει ανεκμετάλλευτο.



5' Κακή αντίδραση από την άμυνα της Κροατίας, με τη μπάλα να φτάνει στον Τζουμπιά μέσα στην περιοχή, ωστόσο το εν κινήσει σουτ του Ρώσου φορ χτυπάει στο σώμα του Λόβρεν και καταλήγει κόρνερ.



2' Πρώτη απόπειρα από τους Ρώσους με τον Τζουμπιά να βγάζει κάθετα για τον Τσερίσεφ, αυτός να μπαίνει στην περιοχή της Κροατίας από πλάγια θέση, αλλά το σουτ του σταμάτησε πάνω στον Βρσάλικο.



ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ!

Η ώρα των εθνικών ύμνων.

Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες των δύο ομάδων. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Αθάνατη ΕΡΤ! Μόνο εδώ ο σπίκερ μπορεί να πει τη Ρωσία, Σοβιετική Ένωση :-) #RUSCRO #WorldCup — Spyros Chotos (@spyroschotos) 7 Ιουλίου 2018

Αναμενόμενα πολυάριθμοι Ρώσοι στις εξέδρες.



Ως Ρωσία από το Μουντιάλ του 1994, οι φετινοί οικοδεσπότες δεν έχουν φτάσει ποτέ ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Από την άλλη, η χρβάτσκα μετράει μια παρουσία σε τετράδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 (είχε βγει τρίτη τότε).



Μπαλάρα στο μαγευτικό Σότσι...



Στην προηγούμενη φάση και οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στα πέναλτι. Οι Ρώσοι απέκλεισαν την Ισπανία και οι Κροάτες την Δανία.

Οι ενδεκάδες στο Ρωσία-Κροατία

Δείτε πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες, με το νικητή να συμπληρώνει το παζλ των ημιτελικών του Μουντιάλ!



Ρωσία (4-2-3-1): Ακινφέεφ - Φερνάντες, Κουτέποφ, Ιγκνασέβιτς, Κουντριάσοφ - Κουζιάεφ, Ζόμπνιν – Τσερίσεφ, Γκολόβιν, Σαμέντοφ - Τζουμπιά



Κροατία (4-2-3-1): Σούμπασιτς – Στρίνιτς, Βίντα, Λόβρεν, Βρσάλικο – Μόντριτς, Ράκιτιτς – Πέρισιτς, Κράμαριτς, Ρέμπιτς - Μάντζουκιτς

Ήδη ξέρουμε το Γαλλία-Βέλγιο, ενώ ο αποψινός νικητής θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νωρίτερα επικράτησε 2-0 της Σουηδίας.

Η οικοδέσποινα Ρωσία υποδέχεται στο Σότσι την ποιοτική Κροατία, με τον νικητή να συμπληρώνει το παζλ της τετράδας.



Καλησπέρα σε όλους. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελευταίο προημιτελικό του φετινού Μουντιάλ.



