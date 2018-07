Μουντιάλ 2018 #SWEENG: Σουηδια - Αγγλια 0 - 1

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης, Σουηδία-Αγγλία, με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



47' Μεγάλη στιγμή για τη Σουηδία!



Έναρξη στο δεύτερο μέρος!

Ημίχρονο στο ματς. Σουηδία-Αγγλία 0-1

Σκόρερ ο Μαγκουάιρ στο 30ο λεπτό με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Γιανγκ. Ισορροπημένο σε γενικές γραμμές το ματς, μέχρι να σκοράρει ο παίκτης της Λέστερ, με τους Σκανδιναβούς να ελέγχους την κατάσταση, αλλά στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους, ήταν σαφώς ανώτερη η ομάδα του Σάουθγκεϊτ.

45' ΑΠΙΘΑΝΗ ευκαιρία για την Αγγλία. Ο Στέρλινγκ και πάλι βγήκε φάτσα με τον Όλσεν, αλλά βγήκε ηττημένος σε τετ-α-τετ με τον Όλσεν.



Ο Στέρλινγκ βγήκε απέναντι από τον Όλσεν και δεν κατάφερε να τον νικήσει σε μια φάση που θεωρείται ως μη γενόμενη, καθώς υποδείχθηκε σε αντικανονική θέση

35' Κακό σουτ του Χέντερσον, δεν ανησυχεί ο Όλσεν

Το γκολ της Αγγλίας

HARRY MAGUIRE SCORES HIS FIRST ENGLAND GOAL WITH A POWERFUL HEADER #SWEENG pic.twitter.com/zI0Ybv0kEd — Futbol Replays (@Futbol_Replays) 7 Ιουλίου 2018

Τα τρολ χτυπούν Αγγλία...

Εβαλε γκολ κι ο Καλιτζακης της Αγγλίας...#SWEENG — νανοακάου (@entitoid) 7 Ιουλίου 2018



30' Γκολ η Αγγλία, 0-1!

Εκτέλεση κόρνερ του Γιανγκ από τα αριστερά, ο Μαγκουάιρ νίκησε κατά κράτος τον Φόρσμπεργκ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα



Κάπως καλύτερη η Αγγλία στα τελευταία λεπτά



Επίθεση με καλές προοπτικές για τη Σουηδία, με τον Μπεργκ να γίνεται αποδέκτης της μπάλας, αλλά να αποδεικνύεται λανθασμένα σε αντικανονική θέση, αν και έφυγε πίσω από τη σέντρα και δεν υπήρχε παράβαση.





Πολύ σφιχτό το παιχνίδι στο πρώτο μισό του α' ημιχρόνου, με μόλις δύο τελικές. Μια για κάθε ομάδα. Το παιχνίδι με αυτά τα δεδομένα είναι ραμμένο στα μέτρα της Σουηδίας, αν και η κατοχή της μπάλας είναι 58%-42% υπέρ της Αγγλίας



19' Καλή στιγμή για την Αγγλία. Ο Στέρλινγκ έβγαλε την ομάδα του στην αντεπίθεση και ο Κέιν με συρτό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Όλσεν

12' Πρώτη τελική στο ματς. Ο Γκουϊντέτι δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής και έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πίκφορντ

To κλίμα από το BBC

7' Πρώτη επίθεση με αξιώσεις και είναι για την Αγγλία. Ο κραφτ αδράνησε, ο Ντελέ Άλι του πήρε την μπάλα και προσπάθησε με κάθετη να βρει τον Κέιν, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο Όλσεν

Πιέζει ψηλά η Σουηδία στα πρώτα λεπτά

Έναρξη στο ματς!

Έτοιμες οι δύο ομάδες για το ματς

Και μερικά tweet για το #SWEENG με ελληνικό χρώμα...

Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των Ύμνων των εθνικών ομάδων

Στο τελευταίο επίσημο ραντεβού, για το Euro 2012, τα λιοντάρια» είχαν επικρατήσει 3-2, ενώ η πιο πρόσφατη αναμέτρηση ήταν ένα φιλικό το Νοέμβριο του 2012, με τη Σουηδία να νικά 4-2 με καρέ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.



Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 24 φορές στο παρελθόν, με τη Σουηδία να μετρά 7 νίκες και την Αγγλία 8. Δύο φορές αναμετρήθηκαν σε Μουντιάλ και αμφότερα τα ματς έληξαν ισόπαλα: 1-1 το 2002 και 2-2 το 2006 στους ομίλους. Συνολικά, σε οκτώ επίσημα ματς οι Σουηδοί μετρούν δύο νίκες και η Αγγλία μία, ενώ πέντε ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

Στο όριο καρτών για τη Σουηδία είναι οι Κλάεσον και Έκνταλ, ενώ για την Αγγλία οι Λίνγκαρντ, Γουόκερ, Χέντερσον και Λόφτους Τσικ.



Ο Γιάνε Άντερσον δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο δεξιό μπακ Μίκαελ Λούστιγκ, τη θέση του οποίου πήρε ο Εμίλ Κραφτ.



Πρόκειται για δύο ομάδες που μάλλον έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες και διεκδικούν μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η μεν Σουηδία φτάνει στους «8» για πρώτη φορά μετά το 1994 και η Αγγλία μετά το 2006. Τα «λιοντάρια» έχουν να προκριθούν στα ημιτελικά από το 1990



Διαιτητής: Μπιόρν Κάιπερς (Ολλανδία)



Αγγλία (Γκάρι Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, Τρίπιερ, Χέντερσον, Γιανγκ, Λίνγκαρντ, Άλι, Στέρλινγκ, Κέιν.



Σουηδία (Γιάνε Άντερσον): Όλσεν, Κραφτ, Λίντελοφ, Γκράνκβιστ, Αουγκούστινσον, Κλάεσον, Έκνταλ, Λάρσον, Φόρσμπεργκ, Τοϊβόνεν, Μπεργκ.



Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων...



Καλησπέρα σας! Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της αναμέτρησης, Σουηδία-Αγγλία, για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στη Samara Arena.

