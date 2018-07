Υου’ll never walk alone: Συγκινητικό μήνυμα του Κλοπ στα παιδιά της Ταϊλάνδης

Τη συμπαράστασή του στα παιδιά που έχουν αποκλειστεί στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης μαζί με τον προπονητή τους, εξέφρασε ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, με ένα συγκινητικό μήνυμά του στην κάμερα τηλεοπτικού σταθμού. Πρόσκληση στο Μουντιάλ 2018 από τη FIFA.

Δώδεκα παιδιά και ο βοηθός προπονητής τους βρέθηκαν ζωντανοί αφού πέρασαν εννέα ημέρες, χωρίς φαγητό, μέσα σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη και την ώρα που συνεχίζονται τα σχέδια διάσωσής τους, αρκετός κόσμος από το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα έχει σταθεί στο πλευρό τους, μεταξύ των οποίων και ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός τεχνικός, με προσωπικό του βίντεο στο CNN Sport, έστειλε τη συμπαράσταση και τις ευχές του στα μικρά παιδιά. «Εκ μέρους της οικογένειας της Λίβερπουλ σας ευχόμαστε από το βάθος της καρδιάς μας τα καλύτερα. Να είστε δυνατοί και είμαστε δίπλα σας. Παρακολουθούμε τις ειδήσεις και ελπίζουμε κάθε δευτερόλεπτο ότι θα δείτε ξανά το φως της ημέρας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα συμβεί τα επόμενα δευτερόλεπτα, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Υου’ll never walk alone (σ.σ. «Δεν θα είστε ποτέ μόνοι», είναι το μότο των οπαδών της Λίβερπουλ)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς των «ρεντς».

Το video του Κλοπ για τα παιδιά στην Ταϊλάνδη

FIFA: «Καλεσμένοι στο Μουντιάλ»

Την ίδια ώρα, η παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζίανι Ινφαντίνο, με επιστολή του προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ταϊλάνδης, προσκάλεσε τα παιδιά στον τελικό του Μουντιάλ. «Αν όπως όλοι ευχόμαστε, επανασυνδεθούν με τις οικογένειές τους τις επόμενες ημέρες και το επιτρέψει η υγεία τους να ταξιδέψουν, η FIFA θα ήταν ενθουσιασμένη να τους προσκαλέσει να παρευρεθούν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, ως καλεσμένους της», αναφέρετε στη σχετική επιστολή.

"We are hoping every second that you see the daylight again. You'll never walk alone."



Liverpool boss Jürgen Klopp has delivered a message of hope to the Thai football team trapped in a cave.



https://t.co/ByhbCmxzuJ pic.twitter.com/DgrplSZN5U

— CNN Sport (@cnnsport) 5 Ιουλίου 2018