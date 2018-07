Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 #COLENG: Κολομβία - Αγγλία

Παρακολουθήστε την αναμετρηση Κολομβίας - Αγγλίας για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αγγλία είναι σαφώς καλύτερη, καθώς εκτός από την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει και φάσεις, τη στιγμή που η Κολομβία δεν είναι καθόλου απειλητική και παρουσιάζεται προβληματική δημιουργικά

Λήξη α' μέρους. Κολομβία και Αγγλία παραμένουν στο 0-0.

A fourth consecutive 0-0 half-time scoreline in the #WorldCup



Man, the knock-out stage is tense. #COLENG pic.twitter.com/s9LWkiYRGB