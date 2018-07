Μουντιάλ 2018 #COLENG: Κολομβία - Αγγλία 3 - 4 (πέναλτι) τελικό

Παρακολουθήστε την αναμετρηση Κολομβίας - Αγγλίας για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ένα κουβάρι όλοι οι Άγγλοι πανηγυρίζουν την πρόκριση στην επόμενη φάση αν και βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στα πέναλτι. ΓΚΟΛ Ο ΝΤΑΙΕΡ, ΣΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ Η ΑΓΓΛΙΑ ΜΕ 4-3 ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ!!

Ο Άγγλος χαφ νίκησε τον Οσπίνα και τα "τρία λιοντάρια" συνεχίζουν στο Μουντιάλ, σπάζοντας την κατάρα!

Αν το βάλει τώρα ο Ντάιερ περνάει η Αγγλία!

Κακή εκτέλεση από τον Μπάκα το βγάζει ο Πίκφορντ με το ένα χέρι! Υπέροχη απόκρουση!



ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ Ο ΠΙΚΦΟΡΝΤ!!



Η σειρά του Μπάκα τώρα.



Σκοράρει ο Τρίπιερ με δυνατό και αψεγάδιαστο πέναλτι. 3-3 όλα!

Τρίπιερ τώρα για την Αγγλία.



Δυνατή εκτέλεση από τον Κολομβιανό, σημαδεύει στο οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ. Ζωντανή ξανά η Αγγλία που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει εκ νέου.



ΔΟΚΑΡΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΙΜΠΕ!



Ουρίμπε τώρα για την Κολομβία.



Έπεσε στην αριστερή γωνία του ο Οσπίνα και με ΤΕΡΑΣΤΙΑ επέμβαση με το ένα χέρι λέει ΟΧΙ στον Χέντερσον. Μένει το 3-2 υπέρ της Κολομβίας!

ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ Ο ΟΣΠΙΝΑ!



Η σειρά τουτ Χέντερσον για τους Άγγλους.



Σκοράρει ο Μουριέλ που... ψάρεξε τον Πίκφορντ και σημάδεψε ωραία στην απέναντι γωνία από αυτή που έπεσε ο Πίκφορντ, 3-2 η Κολομβία

Και τώρα Μουριέλ για τους Λατίνους.



Πολύ ωραία πέναλτι έχουμε δει ως τώρα.



Σκοράρει ο Ράφορντ, ωραία εκτέλεση στη γωνία, 2-2 η Αγγλία

Και τώρα Ράσφορντ.



Σκοράρει ο Κουαδράδο (πεναλτάρα δυνατή στη γωνία και ψηλά), 2-1 η Κολομβία

Σειρά παίρνει ο Κουαδράδο.



Σκοράρει ο Κέιν (πεναλτάρα στη γωνία με δύναμη), 1-1 η Αγγλία

Η ώρα του Κέιν τώρα.



Σκοράρει ο Φαλκάο, 1-0 η Κολομβία

Πρώτη θα εκτελέσει η Κολομβία με τον Φαλκάο...



Οσπίνα ο τερματοφύλακας της Κολομβίας, Πίκφορντ αυτός της Αγγλίας.



Ετοιμάζονται σιγά-σιγά οι παίκτες των δύο ομάδων για να αρχίσει η... ρώσικη ρουλέτα.



Οι Άγγλοι έχουν 6/7... αποκλεισμούς(!) σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ και Euro...

Λήξη της αναμέτρησης και πάμε στα πέναλτι

"Εφιάλτης" της Αγγλίας τα πέναλτι, καλείται απόψε να σπάσει την κατάρα...

ΤΕΛΟΣ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ, 1-1 ΤΟ ΣΚΟΡ. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ

Ένα λεπτό καθυστερήσεων

118' Κίτρινη κάρτα στον Κουαδράδο

116' Αλλαγή για την Κολομβία. Εκτός ο Άριας, μέσα ο Ζαπάτα

113' Αλλαγή για την Αγγλία. Εκτός ο Γουόκερ, μέσα ο Ράσφορντ. Όλα για όλα από την Αγγλία!



112' Μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία! Σουτ του Ρόουζ από πλάγια θέση από πάσα του Χέντερσον, η μπάλα άουτ.

Έναρξη β' ημιχρόνου παράτασης

Λήξη α' ημιχρόνου της παράτασης

104' Ευκαιρία για την Κολομβία, με την κεφαλιά του Φαλκάο να καταλήγει άουτ

Η Αγγλία στο Μουντιάλ είναι σαν το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision. Και στα δύο έχουν τα μέσα για να πετύχουν αλλά επιλέγουν να αποτυγχάνουν. #wc18gr #COLENG — Τηλεφτυάρι (@tileftiari) 3 Ιουλίου 2018

102' Αλλαγή για την Αγγλία. Εκτός ο Γιανγκ, μέσα ο Ρόουζ

100' Σοκαρισμένοι οι Άγγλοι στη διάρκεια της παράτασης, φαίνονται πολύ επηρεασμένοι

95' Έχει μπει με ανεβασμένη ψυχολογία η Κολομβία μετά την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά του αγώνα



90' Έναρξη παράτασης

A THIRD goal at this #WorldCup for Yerry Mina.



Not too shabby for a defender...#COLENG 1-1 pic.twitter.com/e7M5D1gmCX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 Ιουλίου 2018

1-1 το σκορ... Όλα θα κριθούν στο έξτρα 30λεπτο ή στα πέναλτι, αν δεν αλλάξει ούτε εκεί κάτι...



Η Αγγλία χάνει την πρόκριση μέσα από τα χέρια της καθώς στο 93' ο... θεός Μίνα ισοφάρισε για την Κολομβία, απαντώντας στο πέναλτι-γκολ του Κέιν.



ΠΑΡΑΤΑΣΗ!

Τρίτο παιχνίδι που σκοράρει ο στόπερ της Μπαρτσελόνα(!!), τρίτο γκολ με κεφαλιά. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ!



Ο θηριώδης Γέρι Μίνα νίκησε τους πάντες και κάνει ξανά το θαύμα του!



1-1 το παιχνίδι!



93' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ!

93' Απίστευτη επέμβαση του Πίκφορντ!

Πέντε λεπτά καθυστερήσεις

88' Αλλαγή και για Κολομβία. Εκτός ο Κιντέρο, μέσα ο Μουριέλ



88' Αλλαγή για Αγγλία. Εκτός ο Στέρλινγκ, μέσα ο Κέιν

87' Αδύναμο σουτ του Φαλκάο, εύκολα ο Πίκφορντ

81' Πρώτη ευκαιρία για την Κολομβία! Τραγικό λάθος του Γουόκερ, ασίστ του Μπάκα στον Κουαδράδο, αλλά το σουτ του τελευταίου είναι κακό

WHAT A MISS! Cuadrado with a brilliant chance to level, but he blazes over. #COLENG pic.twitter.com/8gGsW23gKP — Goal (@goal) 3 Ιουλίου 2018

80' Αλλαγή για την Αγγλία. Εκτός ο Ντέλε, μέσα ο Ντάιερ

79' Αλλαγή για την Κολομβία. Εκτός ο Σάντσες, μέσα ο Ουρίμπε

77' Πέναλτι ζητά η Αγγλία σε ανατροπή του Στέρλινγκ. Δεν έχουμε ακόμα ριπλέι

Η Κολομβία παρουσιάζει πολύ κακή εικόνα. Ανήμπορη να απειλήσει την Αγγλία..

73' Εκτέλεση κόρνερ για την Αγγλία, ο Μαγκουάιρ πιάνει την ψιλοκρεμαστή κεφαλιά από μακριά, η μπάλα φεύγει λίγο άουτ.

Τρολάρισμα του αποψινού αγώνα στο Twitter

Στο #COLENG έχουν γίνει περισσότερες βούτες απ' ότι κάνω εγώ στην χωριάτικη σαλάτα. #wc18gr — Τηλεφτυάρι (@tileftiari) 3 Ιουλίου 2018

Μπήκαμε στο τελευταίο 20λεπτο, η Αγγλία προηγείται 1-0 με το πέναλτι του Κέιν.

Κίτρινη κάρτα στον Φαλκάο



61' Αλλαγή για την Κολομβία. Εκτός ο Λέρμα, μέσα ο Μπάκα



60' Με αυτό τον τρόπο η Αγγλία καταφέρνει και βρίσκει το γκολ, που φαινόταν δύσκολο να το βάλει παρά την κυριαρχία της στο ματς.



57' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ! Στο κέντρο η εκτέλεση του Κέιν και γκολ για τον Άγγλο επιθετικό! Έξι γκολ σε 3 τρία ματς για τον παίκτη της Τότεναμ



56' Κίτρινη κάρτα στον Χέντερσον για διάφορες διαμαρτυρίες



55' Δεν θέλει να δει το VAR ο διαιτητής



54' ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ! Ο Κάρλος Σάντσες ανατρέπει τον Κέιν και βλέπει και κίτρινη κάρτα

52' Κίτρινη κάρτα στον Άριας για επικίνδυνο εναέριο μαρκάρισμα στον Κέιν



50' Έχει γείρει το γήπεδο προς την εστία της Κολομβίας



46' Έναρξη β' ημιχρόνου, χωρίς αλλαγές



Η Αγγλία είναι σαφώς καλύτερη, καθώς εκτός από την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει και φάσεις, τη στιγμή που η Κολομβία δεν είναι καθόλου απειλητική και παρουσιάζεται προβληματική δημιουργικά





Λήξη α' μέρους. Κολομβία και Αγγλία παραμένουν στο 0-0.

A fourth consecutive 0-0 half-time scoreline in the #WorldCup



Man, the knock-out stage is tense. #COLENG pic.twitter.com/s9LWkiYRGB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 Ιουλίου 2018



Τρία λεπτά καθυστερήσεων



45' Μακρινό σουτ του Κέιν, η μπάλα άουτ

42' Εξαιρετική εκτέλεση του Τρίπιερ, η μπάλα περνά άουτ. Κοντά στο δοκάρι της εστίας του Οσπίνα



41' Κίτρινη κάρτα στον Μπάριος. Μπορούσε να δείξει και κόκκινη ο Αμερικανός ρέφερι, Γκάιγκερ

40' Χτύπημα του Μπάριος με το κεφάλι στον Χέντερσον. Ένταση μεταξύ των παικτών

38' Φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για την Αγγλία



33' Πολύ κακό σουτ του Κιντέρο. Η μπάλα απελπιστικά εκτός εστίας του Πίκφορντ

Mε αυτά που βλέπει τον πήρε ο ύπνος:



32' Μέχρι στιγμής ο παίκτης που ξεχωρίζει είναι ο Τρίπιερ που κάνει πολλά χιλιόμετρα από τη δεξιά πτέρυγα. Πραγματικά πάρα πολύ θετικός. Αν η Αγγλία παρουσιαστεί πιο ουσιαστική στην τελική της πάσα, θα μπορέσει να σκοράρει



29' Έχει πέσει ο ρυθμός στο ματς. Η Κολομβία το έχει φέρει στα μέτρα της





22' Πρώτη απειλητική επίσκεψη της Κολομβίας στην περιοχή της Αγγλίας, ούτε τελική προσπάθεια όμως για τους «καφετέρος»



Εν τω μεταξύ ο Χάμες Ροντρίγκες δεν είναι ούτε στον πάγκο της Κολομβίας

16' Μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία!



13' Σουτ του Στέρλινγκ υπό καλές προϋποθέσεις, η μπάλα κοντράρει στα σώματα



10' Η Αγγλία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει και κάποιες στημένες φάσεις, αλλά η Κολομβία καταφέρνει να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους τους

5' Χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο το πρώτο πεντάλεπτο

Τα τρολ χτύπησαν την Κολομβία



1' Σέντρα με την Κολομβία να έχει την πρώτη πάσα



Όλα έτοιμα για τη σέντρα



Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

Χωρίς τον Χάμες Ροντρίγκες θα παραταχθεί τελικά η Κολομβία στην αναμέτρηση κόντρα στην Αγγλία.

Απίστευτο εξώφυλλο της Sun για το Αγγλία - Κολομβία!



Ο ηγέτης των «καφετέρος» τελικά δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» από την αρχή του ματς και μένει να φανεί αν θα χρησιμοποιηθεί στην εξέλιξη του αγώνα.



Από την άλλη μεριά, η σύνθεση της Αγγλίας δεν έχει καμία έκπληξη.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Η ενδεκάδα της Αγγλίας: Πίκφορντ – Γουόκερ, Μαγκουάιρ, Στόουνς – Τρίπιερ, Χέντερσον, Άλι, Λίνγκαρντ, Γιανγκ – Στέρλινγκ, Κέιν



Η ενδεκάδα της Κολομβίας: Οσπίνα - Αρίας, Ντάβινσον Σάντσες, Μίνα, Μοχίκα - Μπάριος, Σάντσες - Λερμά, Κιντέρο, Κουαδράδο - Φαλκάο

