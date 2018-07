Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018: Βέλγιο - Ιαπωνία 3 - 2 τελικό σκορ

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση του Βελγίου με την Ιαπωνια για τη φάση των 16 του Μουντιάλ της Ρωσίας.



95' Λήξη του αγώνα!



Σε υποδειγματική αντεπίθεση των Βέλγων, ο Μενιέ γύρισε την μπάλα από δεξιά, ο Λουκάκου την άφησε να περάσει για τον Τσαντλί κι εκείνος με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Αυτός ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας σωζει ακόμα και τις σχέσεις...

That Japan keeper can save a relationship...#JPN #BELJPN — Alexis' Dad (@MixedByQ) 2 Ιουλίου 2018

94' Γκοοοοολ για το Βέλγιο σε μια εξαιρετική αντεπίθεση!



93' Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόντα, διώχνει σε κόρνερ ο Κουρτουά.

H άμυνα της Ιαπωνιας:



Όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε προς... παράταση.



Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων.



90' Ευκαιρία για την Ιαπωνία, διώχνει σε κόρνερ ο Κουρτουά.

87' Σουτ του Φερτόνχεν, διώχνει ο Καβασίμα.

85' Διπλή ευκαιρία για το Βέλγιο, με τις κεφαλιές των Σαντλί, Λουκάκου να αποκρούονται από τον Καβασίμα.

81' Δεύτερη αλλαγή για την Ιαπωνία, με τον Γιαμαγκούτσι να μπαίνει αντί του Σιμπασάκι.



81' Αλλαγή για την Ιαπωνία, με τον Χόντα να παίρνει τη θέση του Σιμπασάκι.



81' Νέο κόρνερ για το Βέλγιο.



80' Κόρνερ για το Βέλγιο.

77' Η Ιαπωνία πάντως είναι αρκετά επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις.

Τρολάρισμα στο μαλλί του Φειλαϊνί:



Τρομερό παιχνίδι στο πρώτο ημίωρο του δευτέρου ημιχρόνου.



75' Ευκαιρία για την Ιαπωνία σε αντεπίθεση, αλλά ο Αντερβάιρελντ έκοψε τον Ινούι.

Θύμωσαν οι Ιάπωνες:

Belgium have the mentality of champions#BELJPN pic.twitter.com/gJTGB0db8O — SuupaTachibanana (@SuupaRorikon) 2 Ιουλίου 2018



Ο Φελαϊνί κέρδισε τους Ιάπωνες στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καβασίμα.



74' Γκοοοοολ για το Βέλγιο με κεφαλιά του Φελαϊνί!

73' Σουτ του Ντε Μπρόινε, η μπάλα στα σώματα των αμυντικών και... κόρνερ.



Τραγικό λάθος του Ιάπωνα τερματοφύλακα, ο οποίος δεν υπολόγισε καθόλου καλά την τροχιά της μπάλας από την κεφαλιά του Φερτόνχεν.



69' Γκοοοοολ για το Βέλγιο με τον Φερτόνχεν.



69' Κόρνερ για το Βέλγιο.

Twitterικό τρολάρισμα στο Βέλγιο

"Εμεις ψηφιζαμε παντα Νεα Δημοκρατια κύριε Αντώνη. Τωρα που νικαει η Ιαπωνια το Βέλγιο, θα ψηφισουμε Πασοκ" #BELJPN #wc18gr — aris (@mustilaki) 2 Ιουλίου 2018



67' Λάθος του Μενιέ, παραχωρεί κόρνερ στην Ιαπωνία.





66' Πλασέ του Μέρτενς έξω από την περιοχή, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.



65' Δύο αλλαγές για το Βέλγιο: μέσα Φελαϊνί και Τσαντλί, έξω Μέρτενς και Καράσκο.



65' Επικίνδυνη αντεπίθεση για την Ιαπωνία, διώχνει με τα πόδια ο Κουρτουά.

64' Ανεβάζει εκ νέου την πίεσή του το Βέλγιο, αλλά η Ιαπωνία αμύνεται εξαιρετικά.



62' Πολύ καλή ευκαιρία για το Βέλγιο να μειώσει, με κεφαλιά του Λουκάκου από τη μικρή περιοχή να φεύγει δίπλα από το δοκάρι.

59' Κόρνερ για την Ιαπωνία, που παρουσιάζει εξαιρετικό πρόσωπο στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου μέρους.



55' Στα... σχοινιά το Βέλγιο, μένει να δούμε την αντίδρασή του.

What’s Going on here, Inui with a Second goal for Japan#BELJPN pic.twitter.com/rSRxEspaLe — That Mech Kid ! (@r3al__AJ) 2 Ιουλίου 2018





Καταπληκτικό σουτ του Ινούι έξω από την περιοχή, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Κουρτουά και η μπάλα αναπαύτηκε στα δίχτυα.



52' Γκοοοολ για την Ιαπωνία με τον Ινούι!

49' Δοκάρι σε σουτ του Εντέν Αζάρ!



Λάθος του Μέρτενς και εν συνεχεία εσφαλμένη τοποθέτηση του Φερτόνχεν, με τον Χαραγκούτσι να βγαίνει απέναντι από τον Κουρτουά και να πλασάρει σωστά.



48' Γκοοοολ για την Ιαπωνία!



Δεν υπάρχουν αλλαγές από τους προπονητές των δύο Εθνικών ομάδων.



Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.



Όρκος νίκης από τους Ιάπωνες στο κέντρο του γηπέδου.



Όλα έτοιμα για τη σέντρα του δεύτερου μέρους.



Βγαίνουν σιγά-σιγά οι δύο ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο.

10 τελικές (2 εντός στόχου) μετράει το Βέλγιο, 4 (1 εντός στόχου) έχει η Ιαπωνία.



55%-45% υπέρ του Βελγίου η κατοχή της μπάλας.

Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Βέλγιο και Ιαπωνία έχουν κολλήσει στο 0-0.



45' Σουτ του Μέρτενς, μπλόκαρε ο Καβασίμα.



44' Από το... πουθενά η Ιαπωνία έφτασε κοντά στο 0-1, με την μπάλα να γλιστράει μέσα από τα χέρια του Κουρτουά, ωστόσο ο Βέλγος τερματοφύλακας την πρόλαβε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος.



43' Ο Αζάρ αντί να σουτάρει μέσα από την περιοχή, προτίμησε να κάνει τακουνάκι για τον Λουκάκου, το οποίο κόπηκε από τους Ιάπωνες.



40' Κίτρινη κάρτα στον Σιμπασάκι για ένα σκληρό φάουλ που έκανε στον Αζάρ.

38' Κόρνερ για το Βέλγιο, πέρασε ανεκμετάλλευτο.



36' Σουτ του Βίτσελ έξω από την περιοχή, η μπάλα άουτ. Στην αρχή της φάσης ο Αζάρ βρήκε ελεύθερο πεδίο μπροστά του, αλλά καθυστέρησε να εκτελέσει και το σουτ του βρήκε στα σώματα.

35' Χάνει το κοντρόλ ο Μέρτενς και την ευκαιρία να γίνει απειλητικός.



31' Καλή στιγμή για την Ιαπωνία, με τον Ινούι να παίρνει την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Κουρτουά.



30' Ανεβάζει στροφές το Βέλγιο και πιέζει στα τελευταία λεπτά.

28' Κόρνερ για το Βέλγιο.



25' Καλή στιγμή για το Βέλγιο, αλλά η μπάλα κόλλησε στο πόδι του Λουκάκου και ο Καβασίμα μπλόκαρε.



23' Καλά οργανωμένοι οι Ιάπωνες, δεν αφήνουν χώρους στους Βέλγους.



21' Σουτ του Λουκάκου από το ύψος της μεγάλης περιοχής, κέρδισε το κόρνερ.



21' Χωρίς κάτι αξιοπρόσεκτο μέχρι στιγμής το παιχνίδι.

17' Προσπάθεια του Λουκάκου μέσα από την περιοχή, κερδίζει το κόρνερ.



16' Πρώτο σουτ του Βελγίου, η μπάλα κατέληξε κόρνερ.



14' Μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, δεν έχουμε σημειώσει ούτε μία μεγάλη φάση.

9' Έξω από την περιοχή της Ιαπωνίας δύο παίκτες του Βελγίου δεν δοκίμασαν να σουτάρουν και χάθηκε η ευκαιρία.



7' Κερδίζει μέτρα στο γήπεδο η Ιαπωνία.



5' Το Βέλγιο ανέλαβε από την αρχή την πρωτοβουλία.



1' Πρώτο σουτ στον αγώνα από τον Καγκάβα, η μπάλα άουτ.



Ξεκίνησε το ματς.



Το Βέλγιο θα έχει τη σέντρα.

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα.



Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, η ώρα των εθνικών ύμνων.



Ο θρυλικός τερματοφύλακας του Βελγίου, Ζαν-Μαρί Πφαφ, στις εξέδρες του γηπέδου.



Επίσης, το Βέλγιο δεν έχει χάσει στα 21 τελευταία ματς, φιλικά και επίσημα (16-5-0).



Σε 14 λεπτά η σέντρα του αγώνα.



Το Βέλγιο δεν έχει ηττηθεί σε επίσημο παιχνίδι με τον Μαρτίνεθ στον πάγκο (12-1-0)!



Η Ιαπωνία πέρασε ως δεύτερη από τον 8ο όμιλο ευνοούμενη από το γεγονός πως δέχθηκε λιγότερες κίτρινες κάρτες από τη Σενεγάλη.



Το Βέλγιο προκρίθηκε ως πρώτο από τον 7ο όμιλο με 3 νίκες σε ισάριθμες υποχρεώσεις.



Μία φορά έχουν αναμετρηθεί το Βέλγιο με την Ιαπωνία σε Παγκόσμιο Κύπελλο: το 2002, όταν και αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2.



Η ενδεκάδα της Ιαπωνίας (Ακίρα Νισίνο): Καβασίμα - Σακάι, Γιοσίντα, Σότζι, Ναγκατόμο - Χασέμπε, Σιμπασάκι - Χαραγκούτσι, Καγκάβα, Ινούι - Οσάκο



Η ενδεκάδα του Βελγίου (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά - Αλντερβάιρελντ, Κομπανί, Φερτόνχεν - Μενιέ, Καράσκο, Ντε Μπρόινε, Βίτσελ - Μέρτενς, Λουκάκου, Εντέν Αζάρ



Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στα προημιτελικά.



Το ματς διεξάγεται στο Ροστόφ, διαιτητής του αγώνα ο Σενεγαλέζος Μαλάνγκ.



Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Βέλγιο-Ιαπωνία για τη φάση των "16" του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Καλησπέρα σας!

