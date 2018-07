Βόμβα μεγατόνων στοιν μαγικό κόσμο του NBA! Στους Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς

Βόμβα μγατόνων στοιν μαγικό κόσμο του NBA. Είναι πλέον οριστικό. O κορυφαίος μπασκετμπολίστας του κόσμου τα τελευταία 15 χρόνια Λεμπρόν Τζέιμς συμφώνησε να υπογράψει στους Lakers του Λος Άντζελες αφήνοντας για δεύτερη φορά την πατρίδα του, και τους Cavaliers του Κλιβελαντ.

Σύμφωνα με την εταιρεία που τον εκπροσωπεί, την "Klutch Sports", θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο αντί ενός ποσού που θα αγγίξει τα 154 εκατομμύρια δολάρια και θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Δυτική Περιφέρεια.

With one of the biggest signings in NBA history, the NBA world reacts to LeBron James' decision to join the Lakers. https://t.co/oWOvhqTb0K