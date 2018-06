Μουντιάλ 2018: Οι Simpsons έχουν προβλέψει τον τελικό της διοργάνωσης

Καθ ‘όλη τη διάρκεια των χιλιάδων ωρών προβολής τους, οι Simpsons κατάφεραν να προβλέψουν ξεκάθαρα μια σειρά από μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια και μια θεωρία θέλει του Simpsons να έχουν προβλέψει και το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ 2018.

Η ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και ο θάνατος του Στίβεν Χόκιν είναι μερικά από τα πρόσφατα γεγονότα που είχαν προβληθεί στη διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων πολύ πριν γίνουν πραγματικότητα.

Τώρα, με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία να προετοιμάζεται για τη φάση των νοκ-άουτ αγώνων, αρκετοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο…Homer Simpson και η παρέα του έχουν ήδη προβλέψει ποιος θα είναι ο τελικός.

Συγκεκριμένα, στο πέμπτο επεισόδιο της ένατης σεζόν, με τίτλο «The Cartridge Family», που προβλήθηκε πρώτη φορά το 1997, η οικογένεια και οι κάτοικοι του Σπρίνγκφιλντ παρακολουθούν ένα περίφημο παιχνίδι ποδοσφαίρου μεταξύ Μεξικού και Πορτογαλίας, σε έναν αγώνα που θα καθόριζε ποια ομάδα είναι η καλύτερη στον κόσμο!

Η σύμπτωση αυτή…φαίνεται να πείθει του χρήστες του διαδικτύου ότι αυτές οι δύο ομάδες μπορεί να βρεθούν στον τελικό της Μόσχας στις 15 Ιουλίου.

Μάλιστα, φαίνεται ότι υπάρχουν μερικές λογικές συνδέσεις με αυτή τη θεωρία. Όχι μόνο το Μεξικό και η Πορτογαλία έχουν ήδη προκριθεί για τον επόμενο γύρο, είναι επίσης σε αντίθετες πλευρές της κλήρωσης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό.

Οι συμπτώσεις δεν σταματούν εδώ καθώς, όπως αναφέρει επίσης η πορτογαλική εφημερίδα Eco, το επεισόδιο κάνει αναφορά σε ένα σεξουαλικό σκάνδαλο, παρόμοιο με αυτό που συνέβη από την πραγματική μεξικανική ομάδα στη προετοιμασία του τουρνουά.

The Simpsons in the season 9 (1997) predicted a football final between Portugal and México!! Wow.. I frankly can't stop myself from believing in this 'cause the cartoon had such an impressive history of valid predictions and connotations. pic.twitter.com/lMyqVVUN7C