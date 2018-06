Πήγε για να αποκλειστεί αλλά προκρίθηκε η Ιαπωνία χάρη στη Σενεγάλη

Αν και έψαχνε δύο αποτελέσματα, η Ιαπωνία έχασε με 1-0 από την αδιάφορη Πολωνία, ωστόσο πέρασε στους «16» του Μουντιάλ, χάρη στην ήττα της Σενεγάλης στο άλλο ματς και τη διαφορά... καρτών.



Γλίτωσε τα... χειρότερα τελικά η Ιαπωνία καθώς, παρά την ήττα της από την Πολωνία με 1-0, κατάφερε να πανηγυρίσει τελικά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ούσα δεύτερη στον όγδοο όμιλο του τουρνουά!

Δειτε το live του αγώνα Ιαπωνία - Πολωνία

Δειτε το live του αγώνα Σενεγάλη - Κολομβία

Η ήττα της Σενεγάλης από την Κολομβία, με το ίδιο σκορ στο άλλο ματς του ομίλου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είχαν δυο κίτρινες κάρτες λιγότερες από τους ισόβαθμούς τους Αφρικανούς, έδωσε στους «μπλε σαμουράι» την ευκαιρία να περάσουν στους «16» και να αναμετρηθούν με το νικητή του Αγγλία-Βέλγιο…



Για την… ιστορία, το γκολ που έκρινε τον νικητή ήρθε στο 59’ από τα πόδια του Μπέντναρεκ, ο οποίος συμμετείχε και -ως εκ τούτου- σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ένα Μουντιάλ.

Group H came down to the finest of margins. #JPN go through ahead of #SEN, with the Lions of Teranga eliminated on Fair Play points. pic.twitter.com/YCDk0hSWmL