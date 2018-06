Ο βοσκός που έπιασε το πέναλτι του Ρονάλντο: Μάθημα ζωής από τον ψηλό του Ιράν

Το ματς μεταξύ της Πορτογαλίας και του Ιράν ισορρόπησε σε τεντωμένο σχοινί και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 96' και να έρθει το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή για να πανηγυρίσουν οι Ίβηρες και να μείνουν με το "αχ" και το "μπράβο" για τη μεγάλη προσπάθεια οι Ιρανοί.



Θα μπορούσαν βέβαια οι πρωταθλητές Ευρώπης να είχαν "καθαρίσει" από το 53' όταν τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν το 2-0 (είχαν προηγηθεί στο 45' με τον Κουαρέσμα), όμως τότε ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ευστόχησε.



Ή για να είμαστε πιο ακριβείς νικήθηκε από τον Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ, με τον 25χρονο κίπερ να αποκρούει εντυπωσιακά το πέναλτι του "CR7" (μπλόκαρε τη μπάλα πέφτοντας στην αριστερή του γωνία) και να στέλνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο πως όταν θέλεις κάτι πολύ, το καταφέρνεις.



Και δε αναφερόμαστε στην απόκρουση του πέναλτι του Ροναλντο αλλά στο γεγονός πως ο Μπεϊρανβάντ έφτασε να εκπροσωπεί τη χώρα του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την ιστορία του να είναι βγαλμένη από... κινηματογραφική ταινία.



Την αφηγήθηκε μάλιστα ο ίδιος με συνέντευξή του στην "Guardian" λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ και αν διαβάσετε τις παρακάτω αράδες θα καταλάβετε πως πρόκειται παίκτη-ΜΑΧΗΤΗ. Πάμε να δούμε το μάθημα ζωής που έχει να μας παρουσιάσει, μέσα από "πινελιές".



✔ Ο Αλιρέζα, που γεννήθηκε στο Λορεστάν, ήταν το μεγαλύτερο παιδί μιας οικογένειας νομάδων. Η πρώτη του δουλειά ήταν αυτή του βοσκού και όταν έβρισκε χρόνο έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του.



✔ Πέρα από ποδόσφαιρο, του άρεσε να παίζει και ένα τοπικό παιχνίδι που λεγόταν "Dal Paran" και είχε να κάνει με την εκτόξευση πετρών σε μακρινές αποστάσεις. Ήταν πολύ καλός σε αυτό...



✔ Άρχισε να παίζει επιθετικός, αλλά όταν τραυματίστηκε ο γκολκίπερ της ομάδας, πήρε τη θέση του και αποδείχτηκε εξαιρετικός κάτω από τα γκολπόστ.





✔ Ο πατέρας του δεν ήθελε με τίποτα ο Αλιρέζα να γίνει ποδοσφαιριστής. "Έσκιζε ακόμα και τα ρούχα και τα γάντια μου και αναγκαζόμουν πολλές φορές να παίζω με γυμνά χέρια", έχει δηλώσει ο παίκτης.



✔ Κάποια στιγμή αποφάσισε να το σκάσει από την οικογένειά του και να κυνηγήσει το όνειρό του στην Τεχεράνη, βρίσκοντας κάποια ομάδα της πρωτεύουσας για να παίξει. Δανείστηκε μάλιστα χρήματα από έναν συγγενή του για να πάρει λεωφορείο που θα τον πήγαινε εκεί...



✔ Προκειμένου να καταφέρει να συντηρεί τον εαυτό του παράλληλα με την ποδοσφαιρική του δράση, ο Αλιρέζα έκανε διάφορα επαγγέλματα. Αρχικά δούλεψε σε εργοστάσιο ρούχων ενώ στη συνέχεια έβγαζε τα προς το ζην σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου λόγω ύψους έγινε σπεσιαλίστας στo να καθαρίζει τα αυτοκίνητα SUVs.



✔ Μία ημέρα εμφανίστηκε εκεί που δούλευε ο θρύλος του ιρανικού ποδοσφαίρου Αλί Νταεΐ και συνάδελφοί του τον παρότρυναν να του μιλησει, εκείνος όμως δεν το έκανε. "Ήξερα πως αν μιλούσα θα με είχε βοηθήσει όσον αφορά στην ποδοσφαιρική μου εξέλιξη αλλά ντρεπόμουν να του πω για την κατάστασή μου".



✔ Μέχρι να φτάσει στο σημείο να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, δούλεψε τόσο ως πιτσαδόρος όσο και ως οδοκαθαριστής!



✔ Η ομάδα που έμελε τελικά να του δώσει την ευκαιρία ήταν η Ναφτ στην οποία πήγε σε ηλικία 18 ετών και έμεινε για έξι χρόνια (2010-2016) ενώ η συνέχεια τον βρήκε να καλείται πρώτα στην Ιράν Κ-23 και έπειτα στην εθνική ανδρών του Ιράν (2015). Από το 2016 δε, αγωνίζεται σε μία εκ των παραδοσιακών ποδοσφαιρικών δυνάμεων της πατρίδας του: την Περσέπολις.



✔ Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, έγινε διάσημος πέρα από την πατρίδα του χάρη στην έφεσή του στο Dal Paran, καθώς η ικανότητά του να πετάει μακριά πέτρες του επέτρεψαν να γράψει ιστορία, δίνοντας ασίστ για ένα γκολ με πάσα (με τα χέρια) 70 μέτρων...



✔ Το Ιράν αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων όμως θα έχει να λέει για την εξαιρετική του παρουσία σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο μαζί με Πορτογαλία και Ισπανία (νίκησε 1-0 το Μαρόκο), με τον Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ από την πλευρά του να οδηγεί την ομάδα του Κάρλος Κεϊρόζ στα γήπεδα της Ρωσίας έχοντας κρατήσει την εστία του απαραβίαστη για 12 αγώνες στα προκριματικά...

Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΕΙ ΠΟΤΕ Ο ΚΙΠΕΡ ΤΟΥ ΙΡΑΝ:

ALIREZA BEIRANVAND this guy was a homeless in Tehran, after escaping his nomad family, now stops a Ronaldo penalty. In the WORLD CUP! #IRN pic.twitter.com/Nt3jD3VO7U