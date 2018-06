Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 LIVE: Γαλλία - Αυστραλία 1 - 0

Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αυστραλία στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπείτε στο live.

ΓΚΟΟΟΛ για τη Γαλλία (Γκριεζμάν)!



57'

Κίτρινη κάρτα στον Ρίσντον.



56'

ΠΕΝΑΛΤΙ για τη Γαλλία! Ο Κούνια είδε το video και έκρινε πως υπάρχει πέναλτι του Ρίσντον στον Γκριεζμάν μέσα στην μεγάλη περιοχή.



Ο Ουρουγουανός βλέπει το VAR.



54'

Οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για ανατροπή του Γκριεζμάν μέσα στην μεγάλη περιοχή, ύστερα από τρομερή κάθετη του Πογκμπά, αλλά ο Κούνια έδειξε να συνεχιστεί το ματς.



Φωνές από τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στους παίκτες του.



53'

Επικίνδυνη σέντρα του Λέκι από τα δεξιά, αλλά ο Βαράν προλαβαίνει τον Νάμπουτ πριν απειλήσει την εστία του Λορίς.





Η Γαλλία, όπως και στο πρώτο μέρος, έχει μπει πιο δυνατά, αλλά δεν βρίσκει χώρους προς την εστία του Ράιαν.



Εξαιρετικός ο Λούκας Ερνάντεθ στο πρώτο μέρος. Είχε 7/7 επιτυχημένες μονομαχίες.

100% - Lucas Hernandez (7/7) has won all of his duels during the first half v Australia, more than any other player. Soldier. #FRAAUS #WorldCup pic.twitter.com/0zkEeTapTJ