Η ομοσπονδία τζούντο απαγορεύει την λαβή Ράμος!

Απαγορευμένη ακόμα και στο τζούντο είναι η λαβή του Σέρχιο Ράμος στον Μοχάμεντ Σαλάχ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του Αιγύπτιου άσσου της Λίβερπουλ.



Θέση για το “μαρκάρισμα” του Ράμος πήρε και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τζούντο.



Χαρακτήρισε την συγκεκριμένη λαβή επικίνδυνη και απαγορευμένη!



«Η waki-gatame είναι επικίνδυνη τεχνική. Γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται στο τζούντο να την χρησιμοποιείς ως μετάβαση για την ne-waza», ήταν το σχόλιο στο Twitter που συνοδεύει την φωτογραφία με το περίφημο, πλέον, “μαρκάρισμα”!.

Δείτε και αυτό: Ολές οι ασχήμιες του Ράμος σε ένα βίντεο:

Sergio Ramos is a third class player.... FIFA confideration must ban him for the lifetime pic.twitter.com/NBQlbTL5eg