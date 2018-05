Η Ρεάλ κέρδισε για 3η χρονιά το Champions League

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη συναπτή χρονιά στέφθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, αφότου επικράτησε στον τελικό του Κιέβου της Λίβερπουλ με 3-1.

Η «βασίλισσα» δεν το… κουνάει από τον θρόνο της. Η Ρεάλ, χάρις και στον τραγικό Κάριους γονάτισε (3-1) στον τελικό του Champions League τη Λίβερπουλ, που έχασε στο 31’ τον Σαλάχ και έκανε το threepeat.



Καθοριστικής σημασίας στην έκβαση του αγώνα αποδείχτηκαν δύο μεγάλα λάθη στα οποία υπέπεσε ο νεαρός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Λορίς Κάριους, ο οποίος στο 50 και στο 83 λεπτό ουσιαστικά χάρισε δύο γκολ στην «Βασίλισσα».

Θερμός εναγκαλισμός του Ζιντάν με τον πρόεδρο της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.



Ένας ένας οι παίκτες της Ρεάλ, οι πρωταθλητές Ευρώπης, παραλαμβάνουν τα μετάλλιά τους.



Εμφανές απογοητευμένοι οι "κόκκινοι".



Σειρά των παικτών της Λίβερπουλ που χειροκροτούνται απ' τους παίκτες της Ρεάλ.



Οι διαιτητές είναι οι πρώτοι που παραλαμβάνουν τα μετάλλιά τους.

H απονομή γίνεται σε ειδική σκηνή εντός γηπέδου κι όχι στα επίσημα όπως τα προηγούμενα χρόνια.



Ο Αντρέι Σεβτσένκο φέρνει το τρόπαιο του Champions League.



Ο Γερμανός χάνει δεύτερο τελικό Champions League, ύστερα απ' το 2013 όταν η Μπάγερν επικράτησε 2-1 της Ντόρτμουντ.



O Γιούργκεν Κλοπ παρηγορεί τους παίκτες του.

Η Ρεάλ κατέκτησε το τρίτο σερί Champions League και το 13ο Κύπελλο Πρωταθλητριών της ιστορία της.

Κοντράστ συναισθημάτων, με τους παίκτες της Ρεάλ να πανηγυρίζουν κι αυτούς της Λίβερπουλ να είναι πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο

Ο Γκάρεθ Μπέιλ παρηγορεί τον Κάριους, ο οποίος φέρει ευθύνη στα 2 απ' τα 3 γκολ που δέχθηκε η Λίβερπουλ

93' Τέλος του αγώνα. ΛΗΞΗ του αγώνα κα;ι νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1 επί της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League

Ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που ο Ρονάλντο είχε μπει στην μεγάλη περιοχή, αλλά τον πρόλαβαν οι σεκιούριτι και τον έβγαλαν εκτός γηπέδου.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ τραγουδούν το "You'll never walk alone".



92' Ο Φαν Ντάικ παραχωρεί κόρνερ σε επικίνδυνο γύρισμα του Ασένσιο.



Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις.



Πλέον, μόνοι οι φίλοι της Ρεάλ ακούγονται στο "Ολιμπίνσκι".



89' Άλλαγή για τη Ρεάλ. Ο Ασένσιο στη θέση του Μπενζεμά.



Η Λίβερπουλ είναι φανερά επηρεασμένη απ' το 3-1 και δεν δείχνει ικανή να αντιδράσει στα εναπομείναντα λεπτά του αγώνα.



86' Διαδοχικά κόρνερ για τη Ρεάλ.

83' ΓΚΟΟΟΛ για τη Ρεάλ (Μπέιλ)!



83' Αλλαγή για τη Λίβερπουλ. Ο Εμρέ Τζαν στη θέση του Μίλνερ.



Η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα.



82' Κίτρινη κάρτα στον Μανέ για φάουλ στον Ράμος.



Τελικές: 11(4) - 11(2)



82' Ο Μπέιλ έκανε τη σέντρα, ο Μπενζεμά έπιασε το σουτ στην κίνηση, αλλά ο Κάριους απομάκρυνε την μπάλα!



Η Λίβερπουλ είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Champions League που βλέπει τρεις παίκτες της να σημειώνουν 10+ γκολ στη διοργάνωση.



O Γκάρεθ Μπέιλ χρειάστηκε μόλις 122 δευτερόλεπτα για να σκοράρει.



Οι "μερένγκες" έχουν ανέβει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και "ροκαρίζουν" τον χρόνο.



Η Ρεάλ επιχειρεί να "χτυπήσει" στην κόντρα επίθεση.



Συνεχίζει να ψάχνει χώρους η Λίβερπουλ, αλλά οι σέντρες είναι εύκολη λεία για τους παίκτες της Ρεάλ.



75' Ο Μπέιλ υποδεικνύεται σωστά σε οφσάιντ, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Κρόος.

Νωρίτερα ο Φιρμίνο διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε χέρι του Καζεμίρο, αλλά δεν υπήρχε παράβαση.



74' Μεγάλη ευκαιρία για τη Ρεάλ! Ο Ρονάλντο βρέθηκε απέναντι στον Κάριους, αλλά ο Ρόμπερτσον με τρομερή προβολή αποσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του. Κόρνερ για τη Ρεάλ.

70' ΔΟΚΑΡΙ για τη Λίβερπουλ (Μανέ)! Ο Μανέ έκανε το συρτό σουτ έξω απ' την μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα τράνταξε το δεξί δοκάρι του Νάβας!



Έδιωξε με γροθιές ο Νάβας.



69' Ο Ράμος προλαβαίνει τον Μανέ και παραχωρεί κόρνερ.



Κατοχή: 66% - 34%



Ο Γιούργκεν Κλοπ φωνάζει στους παίκτες του για να τους εμψυχώσει.



Ο Ζιντάν δεν το πιστεύει. Μάλλον το συγκρίνει με το δικό του τέρμα από το 2002



Οι παίκτες του Ζιντάν έχουν την κατοχή και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ.



Απίθανη εκτέλεση απ' τον Ουαλό σταρ που πέρασε στον αγωνιστικό μόλις τρία λεπτά νωρίτερα.

Gareth Bale just lit up the UCL Final. WHAT A GOAL! pic.twitter.com/gsOM2R3jWE — True Soccer Life (@TrueSccrLife) 26 Μαΐου 2018

ZIDANE CANT BELIEVE IT pic.twitter.com/5OsCVVJbVr