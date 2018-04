Συγκλονιστικό γκολ ο Ρονάλντο! Τον χειροκρότησαν οι οπαδοί της Γιουβέντους

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το γκολ που πέτυχε στο 3ο λεπτό του πρώτου προημιτελικού του Champions League με την Γιουβέντους έγινε ο πρώτος παίκτης στα χρονικά που σκοράρει σε 10 σερί ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της «Γηραιάς Ηπείρου».

Το…. καλύτερο όμως το κρατούσε για το δεύτερο μέρος. Στο 64′ και μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της Γιουβέντους, ο Καρβαχάλ έκανε σέντρα και ο Πορτογάλος σηκώθηκε πολύ ψηλά και με τρομερό ανάποδο “ψαλίδι” διπλασίασε τα τέρματα της “βασίλισσας”.

Ο Ρονάλντο χειροκροτήθηκε από την πλειοψηφία των οπαδών της Γιουβέντους, ενώ ο Ζινεντίν Ζιντάν έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση για το “καυτό” τέρμα του “CR7”.

