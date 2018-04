Σοκ στο ΝΒΑ με τον τραυματισμό του Patrick McCaw. Bίντεο

Ο Patrick McCaw προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ έπειτα από φάουλ του Vince Carter στον αγώνα των Warriors με τους Kings, σοκάροντας όλο τον κόσμο. Αποχώρησε με φορείο ο νεαρός γκαρντ, έβαλε τα κλάματα ο Carter.

Είναι από τις στιγμές που μία εικόνα αρκεί για να καταλάβεις ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Όλο το ΝΒΑ περιμένει με κομμένη την ανάσα να μάθει τι συμβαίνει με τον Patrick McCaw των Warriors, ο οποίος κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου του αγώνα με τους Kings έπεσε άτσαλα στο παρκέ έπειτα από ένα "σκαμνάκι" που του έκανε ο Vince Carter, όταν και προσγειώθηκε στο ιερό οστό του, ενώ φάνηκε να γυρίζει και το δεξί του γόνατο.



Την στιγμή που ο McCaw έπεσε στο παρκέ αμέσως φώναξε από τον πόνο, με τον Carter ο οποίος στεκόταν δίπλα του να είναι εμφανώς στεναχωρημένος. Την ίδια στιγμή ο τεχνικός των Warriors, Steve Kerr, αρχικά άρχισε να φωνάζει στον Carter επειδή δεν πρόσεξε. Βλέποντας ωστόσο τον βετεράνο φόργουορντ να βάζει τα κλάματα, πήγε δίπλα του να τον παρηγορήσει.



Ο McCaw έμεινε στο παρκέ για περίπου 10 λεπτά με όλο τον κόσμο που βρισκόταν στο γήπεδο να μένει σιωπηλός. Τελικά ο γκαρντ των Warriors αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, με όλο τον κόσμο να ελπίζει ότι δεν έχει κάτι σοβαρό. Τα πράγματα πάντως σίγουρα δεν έδειχναν καλά την στιγμή που βρισκόταν στο παρκέ, με το ιατρικό επιτελείο που βρέθηκε στο πλευρό του να του λέει να μην κινείται καθόλου. Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η σοβαρότητα του τραυματισμού του.



Στα VIDEO που παρατίθενται μπορείτε να δείτε την άτσαλη πτώση στο παρκέ του McCaw, τον δακρυσμένο Vince Carter και την αποχώρηση του γκαρντ των Warriors με φορείο μέσα σε χειροκροτήματα:

Vince Carter undercuts Patrick McCaw who hits the floor hard, Steve Kerr is upset at Vince, Vince is distraught pic.twitter.com/7GQE6kHSqo — CJ Fogler (@cjzero) 1 Απριλίου 2018

Vince Carter was visibly distraught as Patrick McCaw gets placed on the stretcher pic.twitter.com/3bb3LHxzlJ — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 1 Απριλίου 2018

The #Warriors and #Kings come together for a prayer as Patrick McCaw is taken off the floor pic.twitter.com/wGflpKO2Xq — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 1 Απριλίου 2018

